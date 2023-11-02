Tanrıların Meyvesi; Cennet Hurması! Metabolizmanızı Hızlandırarak Zayıflatıyor…

Genellikle halk arasında Trabzon hurması olarak bilinen cennet hurması, günümüzde tüketimi artan meyveler arasında. Cennet hurmasının son yıllarda oldukça fazla tüketilmesinin en önemli sebebi ise, halk tarafından faydalarının öğrenilmesidir. Birçok hastalığa şifa kaynağı olan cennet hurmasının tüketimi, faydalarının bilinmesiyle birlikte artmaya devam ediyor.

Anavatanı Japonya olarak bilinen cennet hurması, ülkemizde Akdeniz, Karadeniz ve Marmara bölgesinde yetiştirilmektedir. Birçok çeşidi bulunan cennet hurması, yaş ve kuru olarak tüketilmektedir. Sonbahar aylarında hasadı başlayan meyve kış aylarının başına kadar tezgahlarda kendini gösterir. Bunun haricinde kurutularak mevsiminin dışında da tüketilir. Cennet hurması; vitamin, mineral, lif ve antioksidan açısından oldukça zengin bir meyvedir. Yaşı da kurusu da aynı işlevi görür ve birçok hastalığa şifa kaynağı olarak tüketilir. Bağışıklık sisteminden sindirim sistemine, kansızlığın önlenmesinden damar sağlığının güçlenmesine kadar birçok hastalık üzerinde olumlu etkileri vardır. İşte cennet hurmasının faydaları…

Tanrıların Meyvesi, Cennet Hurmasının Mucizevi Faydaları