Tanrıların Meyvesi; Cennet Hurması! Metabolizmanızı Hızlandırarak Zayıflatıyor…
Tanrıların meyvesi olarak bilinen cennet hurmasının mucizevi faydalarını sizin için araştırdık! Metabolizmanı hızlandırarak zayıflamanızı sağlayacak mükemmel meyve! İşte cennet hurmasının faydaları…
Genellikle halk arasında Trabzon hurması olarak bilinen cennet hurması, günümüzde tüketimi artan meyveler arasında. Cennet hurmasının son yıllarda oldukça fazla tüketilmesinin en önemli sebebi ise, halk tarafından faydalarının öğrenilmesidir. Birçok hastalığa şifa kaynağı olan cennet hurmasının tüketimi, faydalarının bilinmesiyle birlikte artmaya devam ediyor.
Anavatanı Japonya olarak bilinen cennet hurması, ülkemizde Akdeniz, Karadeniz ve Marmara bölgesinde yetiştirilmektedir. Birçok çeşidi bulunan cennet hurması, yaş ve kuru olarak tüketilmektedir. Sonbahar aylarında hasadı başlayan meyve kış aylarının başına kadar tezgahlarda kendini gösterir. Bunun haricinde kurutularak mevsiminin dışında da tüketilir. Cennet hurması; vitamin, mineral, lif ve antioksidan açısından oldukça zengin bir meyvedir. Yaşı da kurusu da aynı işlevi görür ve birçok hastalığa şifa kaynağı olarak tüketilir. Bağışıklık sisteminden sindirim sistemine, kansızlığın önlenmesinden damar sağlığının güçlenmesine kadar birçok hastalık üzerinde olumlu etkileri vardır. İşte cennet hurmasının faydaları…
Tanrıların Meyvesi, Cennet Hurmasının Mucizevi Faydaları
- Metabolizmayı hızlandırarak zayıflamanızı sağlar.
- Bağışıklık sisteminizi çok etkili bir şekilde güçlendirir.
- Lif oranı yüksek olan cennet hurması, vücutta oluşan sindirim sorunlarını çözer.
- Kansızlığın önlenmesinde etkili rol oynar.
- Vitamin ve mineral açısından zengin olan cennet hurması; A vitamini, C vitamini ve K vitaminiyle doldur.
- Antioksidan kaynağı cennet hurması, kansere karşı yüksek bir koruma sağlar.
- Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi üst solunum hastalıklarından sizleri korur.
- Kabızlığı giderir ve bağırsakları korur.
- Kalp sağlığına çok faydalıdır. Atardamarlardaki yağ birikimini engeller.
- Kalp damar tıkanıklığına karşı koruma sağlar.
- Kalp kaslarını güçlendirir ve kalp krizini önler.
- Yağ yakımını artırır, iştahınızı azaltır ve tok tutma özelliği sayesinde kilo vermenize büyük ölçüde yardımcı olur.
- Karaciğeri temizler.
- Ciltteki kırışıklıkları azaltır ve hücre yenilenmesine yardımcı olur.
- Vücuda enerji vererek direncini artırır, yorgunluk ve bitkinlik sorunlara yardımcı olur.
- İdrar yolu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
- Göz sağlığının korunmasına fayda sağlar.