Zihnimizdeki Derin Korkuların İzini Sürmek: Tekrarlayan Kabuslar

Uyku, insanın sağlığının ve yaşam kalitesinin en önemli dinamiklerinden biri olarak bilinir. Tekrarlayan kabuslar ise bu kaliteli yaşam biçiminin katilleri gibidir. Bu kabuslar bilinçaltı korkulardan, çeşitli travmalara kadar birçok etkene sahiptir. Tekrarlayan kabusları, sizlere kaliteli bir yaşam bilgisi sunabilmek için araştırdık.

TEKRARLAYAN KABUSUN NEDENLERİ NEDİR?

Harvard Tıp Okulu'nda rüya araştırmacısı uzmanları tekrarlayan kabusların en basit tanımını şu şekilde yapıyor:

- En yaygın kabus teması ve çocuklar için daha da fazlası, kötü bir şeyin sizi kovalıyor olmasıdır.

Uzmanlar aynı zaman da tekrarlayan kabusların genellikle kaygı, stres ve travma gibi psikolojik dinamiklere bağlı olduğunu kabul ediyor. En büyük iki etken ise başı çekiyor. Günlük stres ve travmalarımız.

Harvard Tıp Okulu uzmanlarına göre çocuklarda tekrarlayan kabus görme oranı daha yüksektir. Lakin her yaştan insanda da karşılaştığı bilinir. Obsesif-kompulsif bozukluğu ve kronik anksiyetesi olan kişilerde ve ayrıca narkolepsi, uyku apnesi ve temporal lob epilepsisi gibi diğer tıbbi durumları olan kişilerde tekrarlayan kabuslar görülebilir , bu nedenle bu tür durumlar için taranması önemlidir.

TEKRARLAYAN KABUSLARDAN KURTULMANIN YÖNTEMLERİ