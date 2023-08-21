On Numara sonuçları açıklandı!

Saat 20:00'de yapılan On Numara çekilişi, canlı olarak Milli Piyango TV Youtube kanalında yayınlandı. Çekiliş sonuçları daha sonra millipiyangoonline platformunda duyuruldu.

On Numara sonuçları açıklandı!
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Çekilişin sona ermesinin ardından sonuçlar Millipiyangoonline.com adresinden yayınlandı.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA'NIN KURALLARI

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

# On Numara çekilişi
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