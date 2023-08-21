On Numara sonuçları açıklandı!
Saat 20:00'de yapılan On Numara çekilişi, canlı olarak Milli Piyango TV Youtube kanalında yayınlandı. Çekiliş sonuçları daha sonra millipiyangoonline platformunda duyuruldu.
Çekilişin sona ermesinin ardından sonuçlar Millipiyangoonline.com adresinden yayınlandı.
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ON NUMARA'NIN KURALLARI
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.