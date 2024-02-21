Kaan bölgede dengeleri değiştirecek! Uzmanlar bölgesel işbirliğine vurgu yaptı

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından üretim çalışmalarına 2016 yılında başlanan KAAN, ilk kez 1 Mayıs 2023'te görücüye çıkmıştı. Kaan'ın Gökyüzüyle buluştuğu 21 Şubat, Türk Havacılığı dönüm noktası olarak tarihe geçti.

Kaan, hem gelişmiş aviyonik sistemleri ve taşıdığı silah sistemleri açısından hem de havadan havaya ve havadan karaya harekât etkinliği açısından dünyadaki en iyi savaş uçaklarından biri… Uzmanlar, Kaan'ın, seri üretimiyle geçmesiyle bölgede dengeleri değiştireceğini belirtiyor.

Kaan'ın, 2028'de envantere alınması hedefleniyor. Rusya, Kaan'ın ortak üretimiyle ilgili "askeri ve teknik iş birliğine hazırız "açıklaması yaptı. Emekli Tuğgeneral Yücel Karauz, Milli Muharip Uçak konusunda bölge ülkeleriyle iş birliğine gidilmesinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye, uzun pazarlıklar ve verilen tavizler sonucunda, ABD'den F-16 almaya hazırlanıyor. Milli Muharip Uçak Kaan ile Türkiye'nin hava savunmasında dışa bağımlılığın büyük oranda sona ereceği belirtiliyor.