KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi!

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN önemli bir aşamayı daha başarıyla atladı.

KAAN, Mürted Hava Meydanı'nda piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalanarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Tarihi bir an olan ilk uçuşta pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu.

TÜRKİYE 5 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK

Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.

KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor. Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.

13 DAKİKADA HAVADA KALDI!

Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığını bildirdi.

Kotil, KAAN'ın ilk uçuşu dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Temel Kotil, paylaşımında, "Bugün gurur günümüz. KAAN'ımız 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı. Bu yolda bizlerin yolunu açan Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a ve KAAN'ımız için başından beri büyük özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma ve ailelerine teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.