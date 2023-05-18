Kırşehir seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi

Türkiye, 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Kırşehir'de hangi aday daha çok oy aldı? Kırşehir'de hangi parti daha çok oy aldı? İşte Seçim 2023 Kırşehir Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları...

Kırşehir seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
Son Güncelleme:

 Türkiye, 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı için Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yarıştı.

2023 Kırşehir seçim sonuçları haberimizde. Kırşehir'de hangi aday daha çok oy aldı? Kırşehir'de hangi parti daha çok oy aldı? İşte Seçim 2023 Kırşehir Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları...

KIRŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI (SEÇİM 2023)

AÇILAN SANDIK (%) 100

28. DÖNEM CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

ADAYLAR ALDIĞI OY (%)
Kırşehir seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 1
Recep Tayyip Erdoğan
 54.11
Kırşehir seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 2
Kemal Kılıçdaroğlu
 38.80
Kırşehir seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 3
Sinan Oğan
 6.69

SİYASİ PARTİLER

PARTİLER ALDIĞI OY ORANI (%) VEKİL SAYISI
Kırşehir seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 4
Vatan Partisi
 0.06 0 
Kırşehir seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 5
AK Parti
 38.84 1
Kırşehir seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 6
MHP
 14.85 0
Kırşehir seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 7
CHP
 29.20 1 
Kırşehir seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 8
İyi Parti
 7.21 0
Kırşehir seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 9
YSP
 2.73 0
# Kırşehir # erdoğan oy oranı # kılıçdaroğlu oy oranı # cumhur ittifakı oy oranı # millet ittifakı oy oranı # 2023 seçimleri # genel seçimler # seçim sonuçları # seçim 2023
Kocaeli seçim sonuçları - Seçim 2023 Konya seçim sonuçları - Seçim 2023 Kütahya seçim sonuçları - Seçim 2023 Malatya seçim sonuçları - Seçim 2023
Çok Okunanlar
1 Gezegen sisteminin dünya boyutundaki ikinci dünyası keşfedildi
2 Ertuğrul Gazi Kimdir?
3 TCG Anadolu ziyaret günleri ve saatleri
4 Seçim 2023
5 18 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları