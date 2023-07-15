15 Temmuz FETÖ'CÜ darbe girişimi

15 Temmuz Fethullahçı darbe girişiminin başından sonuna NATO yer aldı. öyle ki darbe girişiminin merkezi bile ABD Virginia eyaleti Norfolk’ta bulunan NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı'ydı. işte öncesi ve sonrasında NATO'nun 15 Temmuz'daki rolü...

FETÖ'cü hain kalkışma olan 15 Temmuz'un 7. yıl dönümü. Darbe girişimi, Türk milletinin kararlılığıyla bastırıldı. 62'si polis, 5'i asker, 173'ü de sivil 251 kişi şehit oldu. İşte o gece yaşananlar... pic.twitter.com/C0OqA8QcL0 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) July 15, 2023