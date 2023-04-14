Adalet Bakanı Bekir Bozdağ boş salona konuştu

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partisinin aday tanıtım toplantısında boş salona karşı konuştu.

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlendi. Toplantıya katılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyerek konuşmasına başladı. Bozdağ'ın konuşma yaptığı esnada salonda oluşan büyük boşluklar dikkat çekti.

Bozdağ konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

- Ben Şanlıurfalılara soruyorum, terör örgütlerine, ABD’sine, AB’sine bayram mı yaptıracağız? Yoksa 14 Mayıs akşamı onlara dünyayı dar eden Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı mı yapacağız? Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızı daha güçlü şekilde cumhurbaşkanı yapacağız
# ak parti # bekir bozdağ # şanlıurfa
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