Resmi Gazete’de yayımlandı: Binlerce personel alınacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Personel Genel Müdürlüğünde 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevlerinde 10 bin 138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek. Başvurular 25 Nisan'da başlayıp 11 Mayıs'ta sona erecektir." ifadelerini kullandı.