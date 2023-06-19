AK Parti'de yeni görevlendirmeler yapıldı

AK Parti MKYK toplantısı yapıldı. Toplantı devam ederken AK Parti'de genel başkanvekilliği ve genel başkan yardımcılıklarına atama yapıldı.

AK Parti'de yeni görevlendirmeler yapıldı
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Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, AK Parti Genel Başkanvekilliği görevine Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala atandı.

Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Zafer Sırakaya, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine ise Mehmet Ali Zengin getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ak parti # AK Parti MKYK
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