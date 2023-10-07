AK Parti'de Yeni MYK Belli Oldu! Efkan Ala ve Mustafa Elitaş Genel Başkan Vekili Oldu
AK Parti'de yeni MYK belli oldu. Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş oldu.
Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Bizim bütün MKYK'larımız tecrübeni ile istikrarın devamlılığını sağlayan aynı zamanda da değişimi kucaklayan bir denge içerisinde olmuştur.
Cumhurbaşkanımız toplantının sonunda MKYK’nin içinden çıkan MYK üyelerini açıklamıştır.
AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş oldu. Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Genel Sekreter Fatih Şahin oldu.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: TRT Haber
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