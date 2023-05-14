AK Partili adayın vaadi: Yeniden çözüm süreci

AK Parti Batman 1. Sıra milletvekili adayı Ferhat Nasıroğlu, Mesut Barzani’nin televizyonu Rüdaw konuştu, “hedefim çözüm süreci olacak” dedi.

2009-2015 yılları arasında AK Parti hükümetinin yaptığı çözüm sürecini hatırlatan Nasıroğlu, açılımın sona ermesinden memnun olmadığını dile getirdi.

- Davamızda samimiyiz, ben Kürt’üm. Her şey samimiyetle olur, insan olaylara samimiyetler yaklaştığı zaman Allah da yardımcı olur. Kürt sorununa gelince de cumhurbaşkanımız ‘Bu kızılcık şerbeti olsa da içeceğim’ dedi. Başkan Barzani’yi davet etti, Şivan Perwer’i davet etti fakat bu işte bazı oyunlar oldu ve biraz dağıldı. Ben şu inançtayım: Biz birkaç Kürt milletvekili -ben de onlara destek olacağım- samimiyetle, güzellikle... Birbirimize güvenmeliyiz, birbirimizi sevmeliyiz.

Kürt sorununun derin olduğunu vurgulayan AK Parti adayı Nasıroğlu, çözüm sürecinin hedefleri arasında olduğunu belirtti.

- Eğer seçilirsem çözüm süreci benim hedefim olacak. İnşallah bu meseleye samimiyetle yaklaşacağım ve bu mesele hepimiz için büyük bir dert, büyük bir yara. Bu mesele; tüm bu coğrafya için, tüm Kürdistan için derin bir mesele. Bu meseleyi samimiyetle çözmeliyiz, ben kendime inanıyorum. Bu memlekete çok hizmet edeceğiz diyorum.

AK Parti’nin Batman’daki diğer milletvekili adayları da HÜDA PAR kontenjanından isimler. AK Parti listelerindeki HÜDA PAR da çözüm süreci, ana dilde eğitim, özerklik istiyor.