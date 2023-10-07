AK Parti’nin MKYK Üyeleri Belli Oldu: O İsimler Listede Yok

AK Parti Olağanüstü Kongresi’nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi belli oldu. AK Parti Genel Başkan Vekili, eski başbakan Binali Yıldırım yer almadı. Parti yönetimine girmesi yönünde beklenti olan eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop da listede yer almayan isimlerden oldu.

AK Parti’nin 18 kişilik mevcut MYK’sından 4 isim MKYK listesinde yer almadı. Eski Başbakan, AK Parti Genel Başkanvekili Binalı Yıldırım, eski bakan, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, eski bakan, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, AK Parti İnsan Hakları Başkanı Mehmet Ali Zengin listede yer almayan isimler oldu.

AK Parti’nin MKYK Üyeleri Belli Oldu!

75 kişilik MKYK’da 49 isim listede yer almadı. Bir önceki MKYK’da yer alan 26 isim yerini korudu.

Listedeki yerini koruyan isimler şunlar oldu:

Ahmet Büyükgümüş

Ali İhsan Yavuz

Belgin Uygur

Çiğdem Karaaslan

Efkan Ala

Emre Ete

Erkan Kandemir

Fatih Şahin

Fatma Betül Sayan Kaya

Hamza Dağ

Hasan Sert

Lütfiye Selva Çam

Hayati Yazıcı

Halil İbrahim Yıldız

Mehmet Kasım Gürpınar

Menderes Türel

Metin Tarhan

Mustafa Şen

Orhan Miroğlu

Ömer Çelik

Ömer İleri

Sevan Sıvacıoğlu

Sümeyye Bozkurt

Şebnem Koçakelçi

Türk İslam Karakoç

Vedat Demiröz

Listede yer almayan isimler ise şunlar oldu:

Abdurrahim Fırat

Abdurrahman Kurt

Ahmet Gündoğdu

Ahmet Sami Ceylan

Alaattin Parlak

Ayhan Salman

Ayşe Böhürler

Bayram Şenocak

Behiye Eker

Bekir Bozdağ

Binali Yıldırım

Burhan Sakallı

Bülent Tüfekçi

Büşra Paker

Cem Şahin

Cüneyt Yüksel

Derya Yanık

Emine Zeybek

Fatih Çiftçi

Fatma Aksal

Fatma Güldemet Sarı

Hacı Bayram Türkoğlu

Haluk İpek

İsa Sinan Göktaş

İsmail Cenk Dilberoğlu

Jülide Sarıeroğlu

Leyla Şahin Usta

Mehmet Ali Zengin

Mehmet Nil Hıdır

Mehmet Özhaseki

Metin Bulut

Metin Külünk

Murat Baybatur

Mustafa Köse

Mustafa Yel

Mücahit Birinci

Nurcan Dalbudak

Nurettin Canikli

Özlem Zengin

Öznur Çalık

Resul Kurt

Seda Sarıbaş

Sumru Altuğ

Sunay Karamık

Şamil Tayyar

Şaziye Gündüz

Tahir Akyürek

Tuba Vural