AK Parti’nin MKYK Üyeleri Belli Oldu: O İsimler Listede Yok
AK Parti Olağanüstü Kongresi’nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi belli oldu. 75 kişilik MKYK’da 49 isim listede yer almadı. Bir önceki MKYK’da yer alan 26 isim yerini korudu.
AK Parti Olağanüstü Kongresi’nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi belli oldu. AK Parti Genel Başkan Vekili, eski başbakan Binali Yıldırım yer almadı. Parti yönetimine girmesi yönünde beklenti olan eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop da listede yer almayan isimlerden oldu.
AK Parti’nin 18 kişilik mevcut MYK’sından 4 isim MKYK listesinde yer almadı. Eski Başbakan, AK Parti Genel Başkanvekili Binalı Yıldırım, eski bakan, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, eski bakan, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, AK Parti İnsan Hakları Başkanı Mehmet Ali Zengin listede yer almayan isimler oldu.
AK Parti’nin MKYK Üyeleri Belli Oldu!
75 kişilik MKYK’da 49 isim listede yer almadı. Bir önceki MKYK’da yer alan 26 isim yerini korudu.
Listedeki yerini koruyan isimler şunlar oldu:
Ahmet Büyükgümüş
Ali İhsan Yavuz
Belgin Uygur
Çiğdem Karaaslan
Efkan Ala
Emre Ete
Erkan Kandemir
Fatih Şahin
Fatma Betül Sayan Kaya
Hamza Dağ
Hasan Sert
Lütfiye Selva Çam
Hayati Yazıcı
Halil İbrahim Yıldız
Mehmet Kasım Gürpınar
Menderes Türel
Metin Tarhan
Mustafa Şen
Orhan Miroğlu
Ömer Çelik
Ömer İleri
Sevan Sıvacıoğlu
Sümeyye Bozkurt
Şebnem Koçakelçi
Türk İslam Karakoç
Vedat Demiröz
Listede yer almayan isimler ise şunlar oldu:
Abdurrahim Fırat
Abdurrahman Kurt
Ahmet Gündoğdu
Ahmet Sami Ceylan
Alaattin Parlak
Ayhan Salman
Ayşe Böhürler
Bayram Şenocak
Behiye Eker
Bekir Bozdağ
Binali Yıldırım
Burhan Sakallı
Bülent Tüfekçi
Büşra Paker
Cem Şahin
Cüneyt Yüksel
Derya Yanık
Emine Zeybek
Fatih Çiftçi
Fatma Aksal
Fatma Güldemet Sarı
Hacı Bayram Türkoğlu
Haluk İpek
İsa Sinan Göktaş
İsmail Cenk Dilberoğlu
Jülide Sarıeroğlu
Leyla Şahin Usta
Mehmet Ali Zengin
Mehmet Nil Hıdır
Mehmet Özhaseki
Metin Bulut
Metin Külünk
Murat Baybatur
Mustafa Köse
Mustafa Yel
Mücahit Birinci
Nurcan Dalbudak
Nurettin Canikli
Özlem Zengin
Öznur Çalık
Resul Kurt
Seda Sarıbaş
Sumru Altuğ
Sunay Karamık
Şamil Tayyar
Şaziye Gündüz
Tahir Akyürek
Tuba Vural