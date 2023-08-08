Akşener'den ittifak hamlesi mi gelecek? İki parti arasındaki ittifak köprüleri sallantıda
İyi Parti ve CHP arasındaki ittifak köprüleri sallantıda. Gazeteci Barış Yarkadaş 26 Ağustos'ta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP ile ittifakını tamamen reddedeceğini öne sürdü. Parti sözcüsü Kürşad Zorlu aynı tarihe işaret etti.
İyi Parti ve CHP arasındaki ittifak krizi derinleşti.
Gazeteci Barış Yarkadaş İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yapacağı konuşmada CHP'yle ittifak yapılmamasına vasiyet edeceğini öne sürdü.
Yarkadaş, Meral Akşener'in bu hamleyle 15 vekil meselesini de kapatmayı hedeflediğini söyledi.
İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da 26 Ağustos tarihine dikkatleri çekti. Zorlu, Akşener'in önemli açıklamalar yapacağını vurguladı.
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