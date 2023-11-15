Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye-Afrika İlişkileri" Toplantısı Gerçekleşti

Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye-Afrika İlişkileri" etkinliğinde Türkiye ile Afrika kıtasındaki ülkeler arasındaki olumlu ilişkilere dikkat çekildi.

Etkinliğe Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ev Sahipliği Yaptı!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKAF) ile Dışişleri Bakanlığı ile ortaklığında "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye-Afrika İlişkileri" etkinliği Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlendi.

Toplantıya, Dışişleri Bakanlığı Doğu ve Güney Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi ve Afrika Diplomatlar Birliği Başkanı Majok Guandong Thiep, Büyükelçi Burcu Çevik, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yunus Turhan, Büyükelçi Özlem Gülsün Ergün Ulueren ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye-Afrika İlişkileri Olumlu İvme Kazandı!

Ülgen, Türklerin Afrika ile ilişkilerinin yüzyıllar öncesine dayandığını anlatarak, son yıllarda Türkiye- Afrika ilişkilerinin olumlu ivme kazandığını vurguladı.

Afrika açılımı programının önemine işaret eden Büyükelçi Ülgen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda çok önemli katkıları olduğunu ve Erdoğan'ın Afrikalılar tarafından çok sevildiğinin altını çizdi.

Ülgen ayrıca, Türkiye'nin Sudanlı öğrenciler ve iş insanlarına ev sahipliği yapmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Büyükelçi Thiep'de Afrika açılımının önemine vurgu yaparak, Afrika ve Türkiye arasındaki ilişkilerinin daha da güçlenmesini istediklerini belirtti.

Etkinlikte Afrika Dansları Yapıldı

Thiep, Afrika halklarının, Türk halkını çok sevdiğine değinerek "Türkiye Afrika'dan pek çok öğrenciye de ev sahipliği yapıyor. Bizler şu anki mükemmel ilişkilerin daha da gelişmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye - Afrika ilişkilerinin gelişmesine yönelik çok büyük adımlar attığına işaret eden Thiep:

-(Erdoğan) Yalnızca hükümetler arasında değil insanlar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine de yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Eltayeb de Türkiye ve Afrika'nın uluslararası düzleme yönelik bakış açısının benzer olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin Afrika bölgesiyle ilişkilerinde kazan-kazan ilişkisine önem verdiğini kaydetti.

Türkiye-Afrika ilişkilerinin çok eskilere dayandığını söyleyen Eltayeb, Türkiye'nin her zaman Afrika ülkelerinin bağımsızlığını tanıdığını ve Afrika ülkelerine destek olduğunu ifade etti.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Turhan da etkinlikte Türkiye-Afrika ilişkilerine ilişkin sunum yaptı.

Büyükelçi Ulueren de "Türkiye'nin yeni ve uzak coğrafyalara açılımının ilk adımının Afrika olduğunu" dile getirdi.

Etkinlikte ayrıca, geleneksel Afrika müzik dinletisi ve dansları da yapıldı.