Avustralyalı Eski Askeri Avukat David McBride "Gizli Belgeleri Kamuoyuna Sızdırmaktan" Suçlu Bulundu

Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğini gündeme getiren eski askeri avukat David McBride'in, "gizli askeri bilgileri kamuoyuna sızdırmaktan" suçlu bulunduğu bildirildi.

ABC News'in haberine göre, eski askeri avukat McBride, gizli askeri belgeleri çalmak ve yasa dışı şekilde bunları başkalarıyla paylaşmak dahil olmak üzere 5 suçlamayla karşı karşıya kaldı.

Mahkemeye verdiği ifadede ilgili suçlarla ilişkili elindeki çok sayıdaki belgeyi gazetecilerle paylaştığını itiraf eden McBride, "kamu yararına olduğu" gerekçesiyle bilgileri sızdırdığını kabul etti.

Gelecek Yıl Hüküm Giymesi Bekleniyor

Gizli askeri bilgileri kamuoyuna sızdırmaktan suçlu bulunan McBride'in gelecek yıl hüküm giymesi bekleniyor.

McBride, Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediği suçlamasını gündeme getirmesinin ardından söz konusu suçların soruşturulmasının önünü açmıştı.

Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) Genel Müfettişi Paul Brereton'un 4 yıllık soruşturmanın ardından hazırladığı raporda, Avustralya askerlerinin Afganistan’da 39 sivil ve tutukluyu yasa dışı şekilde öldürdüklerine dair "inandırıcı bilgilerin" olduğu işaret edilmişti.

Rapor, Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus Campbell tarafından 2020'de kamuoyuna açıklanmıştı.

Soruşturmayı yürüten müfettişler, raporu Avustralyalı askerlerin 2005-2016 dönemindeki davranışlarına ilişkin 423 tanıkla görüşüp 20 binden fazla belgeyi ve yaklaşık 25 bin görüntüyü inceleyerek hazırlamıştı.

Raporda, 36 olayla ilgili cezai soruşturma yürütülmesi için konunun Avustralya Federal Polisi'ne (AFP) sevki tavsiye edilmişti.

Afganistan Halkından Özür Diledi

Raporun, bazı Avustralya askerlerinin "savaşçı kültürünün utanç verici kaydını" ortaya çıkardığını söyleyen Campbell, "Afganistan halkından ADF adına, Avustralya askerlerinin herhangi bir suçu için içtenlikle ve kayıtsız şartsız özür dilerim." demişti.

Avustralya’nın, ABD ve diğer müttefikleriyle devam eden barışı koruma çabalarının bir parçası olarak Afganistan'da yaklaşık 400 askeri bulunuyordu.

Afganistan'da 20 yıl askeri birlik bulunduran ve 2021'de bu ülkeden çekilen Avustralya'nın 39 binden fazla askeri burada görev yapmış, 41 askeri ölmüştü.