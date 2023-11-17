Çanakkale'de 47 Düzensiz Göçmen Ekipler Tarafından Kurtarıldı

Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 47 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin...

Çanakkale'de 47 Düzensiz Göçmen Ekipler Tarafından Kurtarıldı
Çanakkale'de Göçmenler Ekipler Tarafından Kurtarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 47 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığının "KB-20" ve "KB-111" botları bölgeye sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 47 düzensiz göçmeni kurtararak kıyıya getirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# göçmen # çanakkale # Ayvacık
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