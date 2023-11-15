Bahçeli'den İmamoğlu'na Sert Eleştirisi! "Ara Sıra İstanbul'a Uğrayan..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde yerel seçimler vardı. CHP ve HEDEP belediyelerini kazanacaklarını belirten Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da "evine göndereceklerini" söyledi. Bahçeli konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

- 31 Mart'ta yapılacak seçimlere hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız. Sömürü çarkında öğütülen, iktidara değil Türkiye'ye muhalefet eden partilere meydanın boş olmadığını hem öğreteceğiz hem göstereceğiz. Ara sıra keyfi yeterse, boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan büyükşehir başkanını evine göndereceğiz. CHP ve HEDEP yönetimindeki diğer büyükşehir ve il belediyelerini cumhurun iradesiyle birleştireceğiz. Zillet İttifakının ayak oyunları sona erecek, 31 Mart 2019 tarihinden bu yana mahşeri vicdanda bir ızdırap halini alan kayıp yıllar Allah'ın izniyle son bulacak. Merkezi yönetim ve yerel yönetimler tek ses, tek yürek olacak. Belediye kaynakları bölücülüğe, teröristlere ve parti çıkarlarına sevk eden dalaverecilerden milletimiz mutlaka hesap soracak. Yerel yönetimler aracılığıyla devletin kasasını, milletin kesesini gasp edip Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa tutan çürümüşler demokratik bedeli en ağır biçimde ödeyecekler.

Ekrem İmamoğlu Bahçeli'ye Yanıt Verdi

Ekrem İmamoğlu, Bahçeli'nin kendisi hakkında söylediklerinin sorulması üzerine bir açıklama yaptı. İmamoğlu, Bahçeli'nin kendisini "başkalarıyla karıştırıyor olabileceğini" söyledi. İmamoğlu, "Ben evimdeyim zaten, başkalarıyla karıştırıyor olabilir" dedi.

İmamoğlu İstanbul'da Felaketler Olurken Şehir Dışındaydı

Bahçeli'nin eleştirilerine hedef olan İmamoğlu, başkanlığının ilk yıllarından itibaren İstanbul'da yaşanan felaketler sırasında İstanbul dışında olmakla eleştirildi. İstanbul'da 2019 yılında yaşanan sel felaketinde izindeydi. Eleştirilerin hedefi olan İmamoğlu, bir gün sonra görevinin başına döndü. Yine 2022 yılında yaşanan başka bir sel felaketinde İmamoğlu'nun tatilde olması eleştirilmişti. İmamoğlu, 2022 yılında İstanbul yoğun kar yağışının etkisindeyken İngiliz Büyükelçisi'yle Sarıyer'de yemek yemişti.