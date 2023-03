Bakan Kurum: "81 ilin tamamında bir dönüşüm seferberliği içerisindeyiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Adıyaman Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu temel atma töreninde, depremin açtığı yaraları sarmak için milletin sinesine koşan, birliğin teminatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün seyitlerin diyarı Adıyaman'da olduğunu anlattı.

Depremin yarattığı acıyı sadece 11 kent değil, 85 milyonun yaşadığını söyleyen Kurum, "İstisnasız hepimiz, her gecenin bir sabahı, her karanlığın bir aydınlığı olduğuna tüm yüreğimizle inandık. İşte dün Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, bugün ise Adıyaman'da şehirlerimiz yeniden ayağa kalkıyor. Adıyaman'ın yeni yüzyılı yeniden yükseliyor. Baştan başa tüm Anadolumuz İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa ediyor." ifadelerini kullandı.

Bir daha aynı hüznü, acıları, kederi yaşamamak için devletle milletin kucaklaşarak 81 ilin tamamında dönüşüm seferberliği içerisinde olduklarına işaret eden Kurum, "Tüm deprem bölgesinde yeni yuvalarımız için 15. gününde ilk sözleşmeleri imzaladık. 46. günde Kahramanmaraş'ta, 47. günde Hatay'da temellerimizi attık. İşte bugün de sayısı 53 bin 830'a ulaşan yuvalarımızın harcını depremin 50. gününde Adıyaman'ımızda kardeşlerimizle karıyoruz." diye konuştu.

Kurum, şöyle devam etti:

- Tarih şahit olsun, milletimiz şahit olsun, Adıyaman şahit olsun, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz demeden çalışacağız, üreteceğiz ve depremden etkilenen tüm ailelerimiz sıcak yuvalarına kavuşuncaya kadar buralarda olacağız. Ellerimiz ellerinizden ayrılmayacak. Fırat dertli akmayacak, Besni'nin, Gölbaşı'nın yüzünü yeniden güldüreceğiz. Ulu Cami'nin gözyaşını dindireceğiz ve Allah'ın izniyle 365 gün sonra sizi yeni yuvalarınıza Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle beraber teslim edeceğiz. Çeyrek asırlık inşa ve ihya birikimimizle en saygın bilim insanlarımızla mimarlarımızla mühendislerimizle Adıyaman'dan Edirne'ye, Kars'tan İstanbul'a kadar bu cennet vatanı afetlere karşı güçlü hale getirmek için azimli ve kararlıyız.

Bakan Kurum, insanlar evine girene, çocuklar okuluna neşeyle gidene kadar kendileri için "dinlenme" kelimesinin kullanılmayacağını aktararak, "Adıyaman, yeniden umutla, türkülerle, şiirle dolana kadar bize rahat yok. Tüm deprem bölgesi, 11 ilimiz, ilçelerimiz, köylerimiz Anadolu hilali gibi yükselene kadar bizlere durmak yok, duraksamak yok." diye konuştu.