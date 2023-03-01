Bakan Yanık o iddiaları yanıtladı: "Böyle bir ihbar yapılmadı"

Aile Bakanı Yanık'tan depremde refakatsiz kalan çocuklarla ilgili açıklama geldi. Bakan Yanık şu ifadeleri kullandı:

- (deprem bölgesindeki kayıp çocuklar) Yoğun bakımda olup kimliği tespit edilemeyen çocuklarımız var. Kimliği tespit edilmeyen çocuklarımızı tespit ettikten sonra ailenin ihbarlarını değerlendirdikten sonra kolluk gücü devreye girer. Kimliği tespit edilemeyen çocuklarımızın doğrudan kimliği tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Bu millet çocuklarına sahip çıkar. Dolayısıyla süreç devam ederken ‘ çocuklar organ mafyasının eline düştü’ bu konuyla Bakanlığa gelen bir tek ihbar yok. Bunu kasten yapan arkadaşlarımız var. Bunun farkındayız.