Bakan Yanık o iddiaları yanıtladı: "Böyle bir ihbar yapılmadı"
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, "depremzede çocuklar organ mafyasının eline düştü" iddiaları hakkında konuştu. Bakan Yanık, böyle bir ihbarın yapılmadığını, bu iddiaların kasten ortaya atıldığını belirtti.
Aile Bakanı Yanık'tan depremde refakatsiz kalan çocuklarla ilgili açıklama geldi. Bakan Yanık şu ifadeleri kullandı:
- (deprem bölgesindeki kayıp çocuklar) Yoğun bakımda olup kimliği tespit edilemeyen çocuklarımız var. Kimliği tespit edilmeyen çocuklarımızı tespit ettikten sonra ailenin ihbarlarını değerlendirdikten sonra kolluk gücü devreye girer. Kimliği tespit edilemeyen çocuklarımızın doğrudan kimliği tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Bu millet çocuklarına sahip çıkar. Dolayısıyla süreç devam ederken ‘ çocuklar organ mafyasının eline düştü’ bu konuyla Bakanlığa gelen bir tek ihbar yok. Bunu kasten yapan arkadaşlarımız var. Bunun farkındayız.
Kaynak: DHACumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Bozdağ'dan deprem soruşturmalarında kararlılık mesajı "İnsanlarımızın binalar altında kaldığı dönemi..." ABD’nin yeni tertibi tezgâhta