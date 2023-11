CHP 38. Olağan Kurultayı! Ekrem İmamoğlu Konuştu

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Bu kurultay toplumsal muhalefete büyük bir güç ve umut verecek. Bu halk artık her zaman dipdiri ayakta olmak istiyor. Sadece 6 gün önce her türlü engellemeye, her türlü defansa rağmen duruma el koyarak Cumhuriyet'in 100. yılını 100 yıldır görülmemiş kalabalıklarla nasıl kutladıysa, o gün Anıtkabir nasıl milyonların ziyaret mekanı olduysa, o gün kent ve kasaba meydanları nasıl halkımızın bayram yeri ve dayanışma alanları olduysa, bu aziz millet ülkeyi yeniden ve baştan inşa etmeyi bilecektir.