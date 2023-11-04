CHP 38. Olağan Kurultayı! Ekrem İmamoğlu Konuştu

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Ayrıştıran hukuksuz eğitimi çökerten hayat pahalılığına mahkum eden iktidar ile ikinci yüz yıla adım attık. Bu iktidar devletimizi birbirimize olan inancımızı tahrip etti. Eşsiz ülkemizi dünyadan uzaklaşmış bir yönetim anlayışına mecbur etti. Gençelerimizin kendilerine ve ülkemize güvenini yerle bir etti. Çalışanlarımızın yüzde 60'ını asgari ücrete mahkum etti. Ülkemizin en önemli üretim gücü olan yetenekli ve girişimci orta direği yok etti. Dahası yargı sistemini silah gibi kullanarak bu günlerde gazetecilere yaptığı gibi kendisine muhalefet eden kim varsa içeri tıktı.

- Başımızdakiler paramızı pul ettiler, halkımızı içinden çıkılması zor bir borç batağına soktular. Ukrayna'da, Gazze'de insanlık dışı kıyıma, Irak ve Suriye'de kaostan global güvenlik risklerine kadar dış tehditler yükselmişken, dört bir yanımız ateş çemberine dönmüşken, ne yazık ki bu beceri yoksunu ve baskıcı iktidarla ikinci yüz yılımıza adım atıyoruz.

- Türkiye'nin yönetilmesinde, ilerlemesinde ve milletin zenginleşmesinde çok daha başarılı olabileceğimizi, ülkenin makus talihini bir kez daha yenebileceğimizi biliyorum. Bu yüzden bu kurultay tarihi bir kurultaydır. Bu kurultay milletimiz, devletimiz ve partimiz adına tarihi bir kurultay olacak. Bugün ve yarın ikinci yüzyılın inşasına giden büyük bir yolculuğun büyük bir adımını atacağız. Çünkü bu kurultay sadece CHP kurultayı değil, Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultaydır.

- Bu kurultay toplumsal muhalefete büyük bir güç ve umut verecek. Bu halk artık her zaman dipdiri ayakta olmak istiyor. Sadece 6 gün önce her türlü engellemeye, her türlü defansa rağmen duruma el koyarak Cumhuriyet'in 100. yılını 100 yıldır görülmemiş kalabalıklarla nasıl kutladıysa, o gün Anıtkabir nasıl milyonların ziyaret mekanı olduysa, o gün kent ve kasaba meydanları nasıl halkımızın bayram yeri ve dayanışma alanları olduysa, bu aziz millet ülkeyi yeniden ve baştan inşa etmeyi bilecektir.

- Bu büyük halk bizim en büyük gücümüzdür. Bizler herşeyden önce halkımızın ferasetine güvenecek ve onunla birlikte yürüyeceğiz. Bu yüzden bu kurultayda halkımıza karşı hepimizin büyük bir sorumluluğu vardır. Burada sorumlu davranmak, dostluğumuzu ve dayanışmamızı, birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirmek ve geleceğe umutla bakmak durumundayız.

- Pek çok ilçede, ilde, metropolde yerel seçimleri hep birlikte kazanacağız. Son 5 yılda ortaya koyduğumuz halkçı, dayanışmacı, adil belediyeciliği bütün Türkiye sathına yayacağız. Yeter ki biz vatandaşın sesine kulak verelim. Çok çalışalım.

- Biliyorsunuz milletimizin önüne çeşitli tarihleri vizyon diye koyanlar oldu. Bundan sonra o tarihleri biz belirleyeceğiz. CHP'liler belirleyecek. 2024 seçimlerini biz kazandıktan sonra 2028'i de biz kazanacağız, 2029'u da biz kazanacağız, 2033'ü de biz kazanacağız, 2038'i de biz kazanacağız. Türkiye'nin geleceğini kurmaya kentlerdeki tecrübemizle birlikte başlayacağız.

- Bu ülkede seçimler ne kadar adaletsiz olursa olsun, seçim geceleri ne denli güvenilme olursa olsun, etrafımızdaki ateş çemberi ne denli küresel riskler içerisine girerse girsin, kapitalist düzenin derinleşen çoklu krizleri karşısında yeni bir sosyal ekonomik program ortaya koymak ne denli zorlaşırsa zorlaşsın başaracağız. Türkiye'nin ihtiyacı olan büyük ekonomik sıçramayı hep birlikte sağlayacağız. Kamunun kaynaklarını insanlarımızın yeteneklerini ve dünyanın bilgi birikimiyle harmanlayacağız. Emeğin asli temsilcisi olarak çalışanların, üretenlerin, emeklilerin dostu ve umudu olacağız. Bu ülkede unutulanların, kırılanların, ötekileştirilenlerin, yok sayılanların, haksız yere özgürlüğünden mahrum edilenlerin yanında olacağız. 86 milyonun onurlu ve eşit hissedarı olduğu bir Cumhuriyeti sil baştan yeniden ayağa kaldıracağız.