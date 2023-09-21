CHP Genel Başkan adayı Özel'in itirafı: "HDP ile imzalanmış gizli protokol var"

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilgi sonrası Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel 'değişim hareketi' başlatırken Özgür Özel adaylığını resmen ilan etti. Adaylığını ilan ettikten televizyon programlarına ve İl-İlçe kongrelerine katılan Özgür Özel'in bugünkü durağı Halk Tv oldu.

"HDP İLE İMZALANMIŞ GİZLİ PROTOKOL VAR"

Halk TV'ye konuk olan Özgür Özel parti içindeki son durumu ve muhtemel ittifakları değerlendirdi. CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, genel merkezin seçim yenilgisini kabul etmediğini görünce yeni bir yola çıkmaya karar verdiğini savunarak, "Benim yürüyüşüm bizden başarmamızı bekleyen herkes için" dedi.

Özgür Özel'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar ise şöyle;

"Bir yandan Sayın Genel Başkan, bir yandan Genel Başkan'ın şimdi de yanında olan bazı arkadaşlar bu seçim yenilgisini kabul etmeyip, 'Kazanamadık ama yenilmedik' gibi tanımlamalar yapmaya başlayıp, partinin değişiminin ve dönüşümünün önündeki engelleri kaldırmak yerine hiçbir şey olmamış gibi davranmaya başladıklarında, ben de bu fikriyatla ciddi bir çelişkiye düştüm. Seçimlerden yaklaşık 15 gün sonra, hiçbir şey olmamış gibi davranan bir anlayışla artık yol yürüyemeyeceğimizi düşündüm. Yola tek başıma çıkmadım, bir kadro hareketi olarak çıktık. Resmen ittifak olmadığımız ama oy aldığımız seçmenlerde örneğin Doğu ve Güneydoğu illerindeki seçmenlerde de imzalanmış bir gizli protokol ve o protokoldeki vaatler üzerinde de bir takım gönül kırıklıkları var."

CHP'nin bir değişim ve dönüşüm ile ittifak potansiyelini yeniden kazanması gerektiğini düşünüyorum. Yerimizde durursak ittifak potansiyeli yok. Ama değişim olursa ittifaklar tabiiki olur.