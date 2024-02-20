CHP ile PKK kol kola

Cumhuriyet Halk Partisi, PKK uzantısı DEM Parti ile işbirliğini bu kez açıktan yaptı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ittifakı bu sözlerle açıkladı.

Mersin Akdeniz Belediyesi'nde CHP ve DEM Parti'nin ortak adayı, belediye meclisinde "İstiklal Marşı'nı okumak zorunda değiliz" diyen isim Nuriye Aslan oldu.

“İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMAK ZORUNDA DEĞİLSİN”

İstanbul Esenyurt'ta da CHP ile Dem Parti anlaştı. CHP adayını geri çekti, yerine Ahmet Özer aday gösterildi. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre Ahmet Özer, DEM Parti kontenjyanından CHP adaylığına getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan Prof. Dr. Ahmet Özer'in 2015'te de HDP'den milletvekili adayı olmuştu. CHP kaynakları Özer'i "Kürdistan savunucusu" olarak tanımlıyor.

Sık sık Barzani'nin yayın organı Rüdaw'a konuşan Özer, "Devlet kurmak Kürtlerin de hakkı", "AK Parti iktidarı Rojava ve Güney Kürdistan Kürtlerini düşman değil dost olarak görmelidir” ifadelerini kullandı.