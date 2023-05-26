14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen genel seçimlerde CHP'nin İzmir milletvekili adaylarından biri de Yüksel Taşkın oldu. Taşkın, aday gösterildiği İzmir 1.Bölge 1.sıradan milletvekili seçildi.

Yüksel Taşkın'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Yüksel Taşkın kimdir, kaç yaşında, nereli?

YÜKSEL TAŞKIN KİMDİR?

Yüksel Taşkın'ın CHP.org.tr sitesinde yazısı şöyle:

- Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimimi tamamladım. Öğrencilik yıllarımda Sosyal Demokrat Üniversiteler Platformu’nda aktif olarak çalıştım. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçent olarak göreve başladım. 2015 yılında profesör oldum.

- 7 Şubat 2017’de Barış Bildirisine imza attığım gerekçesiyle üniversiteden ihraç edildim. 2011 yılında İstanbul CHP İl Örgütü’nün AR-GE biriminde gönüllü olarak çalışmaya başladım. 2018 yılında yapılan 36. Olağan İl Kongresi’nde İstanbul delegesi seçildim. Aynı yıl yapılan 36. CHP Olağan Kurultayı’nda Bilim Yönetim Kültür Platformu’ndan Parti Meclisi’ne seçildim. 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde İstanbul I. Bölge’den milletvekili adayı gösterildim.

- Parti Okulu'nda Türkiye'de ve dünyada Sosyal Demokrasi konularında dersler veriyorum. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sürecinde İstanbul İl Başkanı’na bağlı Yerel Seçim Masası’nda aktif olarak görev yaptım. 37. CHP Olağan Kurultayı'nda (25-26 Temmuz 2020) Bilim Yönetim Kültür Platformu’ndan Parti Meclisi’ne ikinci defa seçildim. 2015-2018 yılları arasında Türkiye’nin en eski düşünce kuruluşlarından birisi olan Türkiye Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı’nın (TÜSES) yönetim kurulunda görev yaptım. Dış politikadan seçmen analizine kadar farklı konularda raporlar üretilmesine katkı sundum. Gençlere yönelik eğitim çalışmalarının koordinatörlüğünü üstlendim.

Kaynak: chp.org.tr - https://chp.org.tr/ozgecmis/yuksel-taskin