Osman Gökçek kimdir?

"Osman Gökçek kimdir, kaç yaşında?" şeklinde hayatına dair sorular internette araştırılıyor. Gündemde ismi araştırılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Melih Gökçek'in oğlu olan Osman Gökçek'in hayatına dair bilgileri sizler için derledik.

Osman Gökçek kimdir?
Osman Gökçek
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Melih Gökçek'in oğlu olan Osman Gökçek, 2023 seçimlerine Ankara'dan milletvekili adayı olarak katılan Osman Gökçek, "Kimdir? Kaç yaşında, ne mezunu?" şeklinde araştırılıyor.

Osman Gökçek, 1983 Ankara doğumludur. Annesi Nevin Gökçek babası Melih Gökçek'tir. Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü mezunudur.

2010 yılından beri Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörlüğü yapmaktadır. 14 Mayıs 2023'te yapılan genel seçimlerine AKP listelerinden Ankara 2. Bölge 5'inci sıradan aday olarak katıldı.

Kaynak: biyografi.net.tr

# osman gökçek # Melih Gökçekin oğlu Osman Gökçek
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