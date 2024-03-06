CHP'de DEM krizi: Özgür Özel'i yalanladı
CHP Genel Başkanı Afyonkarahisar'da düzenlenen mitingde 'DEM Parti hariç belediyemizin kapıları tüm siyasi partilere açık olacak' diyen CHP Başkan Adayı Burcu Köksal'ın dilinin sürçtüğünü iddia etti. Köksal'dan Özel'e jet hızında yalanlama geldi.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri yaklaşırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılım gösterdiği Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" dedi.
ÖZEL 'DİLİ SÜRÇTÜ' DEDİ
Burcu Köksal'ın DEM Parti’ye ilişkin sözlerini Uşak'taki konuşmasında ele alan Özel, "Afyon'da bir sürçü lisan oldu. Başkanım siz düzeltir misiniz dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de kapıları, tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır'' dedi.
KÖKSAL’DAN ÖZEL’E JET YALANLAMA
Genel Başkan Özel’in ardından resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Burcu Köksal, dil sürçmesi söylemini yalanladı.
Yaptığı paylaşımda DEM Parti’ye ilişkin sözlerin olduğu kısmı tekrar paylaştı.
CHP'de DEM krizi: Özgür Özel'i yalanladıhttps://t.co/tiKlETkxiN pic.twitter.com/g5LsxB8O2r— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 6, 2024
İŞTE O PAYLAŞIM
- Ben Suriyelileri amasız fakatsız lakinsiz Afyonkarahisar’dan göndereceğim diyorum. AKP mevcut işçileri çıkaracak PKK’lıları işe alacak diyor. Ben emeklilere 4 ay doğalgaz ve Afjet konusunda destek vereceğim diyorum. Belediyeyi DEM’lilerle yönetecek diyorlar. Rantsal dönüşüm değil garip gurabaya bedelsiz ev yapacağım diyorum. Gizli kapılar ardında DEM’lilerle görüşüyor diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisar’ı DEM’lilerle ve HÜDAPAR’lılarla yönetmeyeceğim… Net….