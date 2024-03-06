CHP'de DEM krizi: Özgür Özel'i yalanladı

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri yaklaşırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılım gösterdiği Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" dedi.

ÖZEL 'DİLİ SÜRÇTÜ' DEDİ

Burcu Köksal'ın DEM Parti’ye ilişkin sözlerini Uşak'taki konuşmasında ele alan Özel, "Afyon'da bir sürçü lisan oldu. Başkanım siz düzeltir misiniz dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de kapıları, tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır'' dedi.

KÖKSAL’DAN ÖZEL’E JET YALANLAMA

Genel Başkan Özel’in ardından resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Burcu Köksal, dil sürçmesi söylemini yalanladı.

Yaptığı paylaşımda DEM Parti’ye ilişkin sözlerin olduğu kısmı tekrar paylaştı.

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