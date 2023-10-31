CHP'de NATO'ya İkna Toplantısı

İsveç’in NATO üyeliği için Meclis süreci başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Meclis’e gönderilen katılım protokolü, önümüzdeki günlerde Dışişleri Komisyonunda görüşülecek.

Meclis’teki siyasi parti grupları İsveç’in NATO üyeliğine ne yönde oy kullanacaklarını henüz açıklamadı. Ancak CHP, milletvekillerinin çoğunluğunun “evet” demesi için çalışmalarına başladı.

İsveç’in NATO üyeliğine "evet" denmesi için CHP’de ‘ikna’ toplantısı yapıldı. Milletvekilleri, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan başkanlığında toplandı. Toplantıda NATO Daimi Temsilcisi emekli Büyükelçi Fatih Ceylan da yer aldı. Ceylan milletvekillerine bir sunum yaptı.

Toplantıda İsveç’in üyeliğine ne yönde oy verileceğine ilişkin bir kararı alınmadı. Ana gündem NATO tarihiydi. Bir kısım milletvekili, “CHP’nin programında zaten NATO savunuluyor” diyerek “evet” denilmesi görüşünü dile getirirken, bir kısım da “evet” demenin iktidarın eline koz vermek olacağı uyarısı yapıyor.

İktidarın tezlerine karşı alınabilecek tutumlar da konuşuldu. CHP’nin “evet” demesinin iktidar tarafından iç politikada kullanılabileceği belirtildi. Buna karşı milletvekillerine NATO’nun genişlemesinin neden önemli olduğu ve CHP’nin programının da bunu savunduğu anlatıldı.

Diğer yandan CHP milletvekillerinin CHP grubunun vereceği karara göre hareket edeceği bildirildi. CHP’de “evet” demek istemeyen milletvekillerinin de bunu dile getirmekten kaçınacağı ancak oylamaya katılmayarak tepki göstereceği belirtiliyor.