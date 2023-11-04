CHP'deki Ayrışma Kurultaya Yansıdı! Tribünler İkiye Bölündü

CHP tartışmalarla 38’inci olağan kurultayını topladı. Ayrışma kurultay salonuna da yansıdı. Tribünlerin bir tarafına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları diğer tarafa ise sözde değişim isteyenler oturdu. Zaman zaman söz düellosu yaşandı.

CHP'deki Ayrışma Kurultaya Yansıdı! Tribünler İkiye Bölündü
Editör: Seda Akyüz

Tribünler ikiye bölündü. Bir tarafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler diğer tarafa ise sözde değişim isteyenler oturdu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel’i destekleyenler sık sık “değişim” sloganları attı. Kılıçdaroğlu destekçileri ise bu sloganları ıslıklarla böldü.

Kurultayda divan başkanlığına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildi. İmamoğlu konuşmasında bu kurultaydan sonra Türkiye’de muhalefetin köklü değişim yaşayacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultaydaki konuşmasında dağılan altılı masaya ilişkin açıklama yaptı. “Sırtımdan hançerlendim” dedi

Kılıçdaroğlu, değişim isteyenleri de kurultay sonrası yapacağı değişikliklerle üstü kapalı tehdit etti. CHP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’yı da unutmadı. Kurultay salonundan terör hükümlüsü Demirtaş’a selam gönderdi.

Kılıçdaroğlu, yeni dönemde atılacak adımları da anlattı. Milletvekilleri için 3 dönem kuralı getireceklerini duyurdu. Genel başkanlığa son kez aday olduğunu da duyurdu Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu’nun ardından söz alan delegeler, değişim tartışmalarını kürsüye taşıdı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# chp # kurultay
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