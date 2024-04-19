"CHP'nin Mersin adayı suç makinesi çıktı" habere tekzip

"CHP'nin Mersin adayı suç makinesi çıktı" başlıklı habere tekzip.

"CHP'nin Mersin adayı suç makinesi çıktı" habere tekzip
"CHP'nin Mersin adayı suç makinesi çıktı" habere tekzip

10 Nisan 2023 tarihli "CHP'nin Mersin adayı suç makinesi çıktı" başlıklı haberimizde Cumhuriyet Gazetesi'nin ortaya koyduğu Hasan Ufuk Çakır'ın suç kaydı olduğu yönündeki iddialara ilişkin tarafımızca gönderilen belgeler incelendiğinde haberin gerçek dışı olduğu, gerçeği yansıtmadığı ve sehven girildiğini üzülerek belirtmek isteriz.

Hasan Ufuk Çakır'ın adli sicil kaydında herhangi bir suç unsuru bulunmadığı için haberdeki bilgileri düzeltme ihtiyacı doğmuştur.

Kamuoyuna saygıyla bildiririz.

# tekzip # chp
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