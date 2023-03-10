Cübbeli Ahmet'ten AYM'ye videolu tepki: "Bu ifadeleri duymadan mı..."

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, AYM'nin HDP kararına tepki gösterdi. Ünlü, sosyal medya hesabından HDP'li Pervin Buldan'ın ve CHP'li Engin Özkoç'un videolarını paylaştı. Ünlü şu ifadeleri kullandı:

- Ey Anayasa Mahkemesi! HDP'li Pervin Buldan ve CHP'li Engin Özkoç'un şu ifadelerini duymadan mı yoksa duyduktan sonra mı terör sevicilere milletin parasını veriyorsunuz?

"KADİL'DEKİ DOSTLARIMIZ, ARKADAŞLARIMIZ, YOLDAŞLARIMIZ..."

Ünlü'nün paylaştığı videoda, Pervin Buldan terör örgütü PKK'yı öven konuşmalar yaptığı görüntüler yer aldı. Buldan videoda şu ifadeleri kullandı:

- Geçmiş olsun AK Parti'ye. Kürtler statüsünü elde etti artık. Suriye'de elde edilen statü, çok yakın zamanda Türkiye'de de Kürt halkının mücadelesiyle elde edilecektir.

- Ondan sonrası üçüncü aşamadır. Kandil'deki dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız Türkiye'ye gelmelidir. Türkiye'de siyaset yapmalıdır. Sayın Karayılan, Sayın Bayık, Sayık Ok, Sayın Serhat, Sayın Gürbüz Peri... Bu insanlardan dağlarda, Hakkarili gençler dağlarda, Hakkari'nin çocukları dağlarda. Bu gençler, bu insanlar üçüncü aşamda gelip burada siyaset yapmalıdır. İşte 40 yıllık çatışmalı sürecin bitmesi, silahların susması ve bundan sonra fikirlerin ve düşüncelerin konuşması, siyasetin konuşulması bu anlama gelmektedir.

Ey Anayasa Mahkemesi! HDP'li Pervin Buldan ve CHP'li Engin Özkoç'un şu ifadelerini duymadan mı yoksa duyduktan sonra mı terör sevicilere milletin parasını veriyorsunuz? pic.twitter.com/TIyQJx5Nmj — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) March 9, 2023

"TÜRKİYE'NİN 25 EYALETE BÖLÜNMESİNİ İSTİYORUZ"

Ünlü'nün paylaştığı bir diğer videoda, CHP'li Engin Özkoç, kapalı oturumda yapılan görüşmeleri anlattı. Özkoç, kapalı oturumda HDP Grup Başkanvekili'nin Türkiye'nin eyaletlere bölünmesi istediğini belirtti. Özkoç konuşmasında şunları söyledi: