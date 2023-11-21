Devlet Bahçeli'den "50+1" Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Yurt içinde ve yurt dışından bugünkü toplantımızı takip eden vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi bu vesile ile selamlıyorum. Anadolu coğrafyasında bin yıldır varoluş sebebimiz isabetli duruş ve dokunuştur. Milli Birlikte azim ve dirayettir. Tarih boyunca Anadolu medeniyetler ve milletler mücadelesinin mücadele sahasıdır. Coğrafyanın kader olduğu iddia edilir. Vatana adını veren millettir. Devlete adını veren millettir. Sinsi gayeleri Türklüğün varlığını dinamitlemektir. Türk milletine hiçbir mendebur niyet zarar veremeyecektir.

Türk tarihinin özeti Fırat'ın Batısı Fırat'ın doğusu ile dengelenir. Karabağ'dan Kudüs'e Kabil'den Keşmir'e her menfi hadisenin gelip dayanacağı yer biliniz ki Türkiye'dir.

Bu beni alakadar etmez dediğimiz gün bu millete ihanet etmiş oluruz. MHP bu milletin sevdalı yüreği olmaya yeminlidir. Filistin'in huzuru Türkiye'nin huzurudur. Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin istikrarıdır.

Gazze'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Suriye'nin istikrararı Türkiye'nin istikrarıdır. Gazze'yi Kudüs'ten Kudüs'ü İstanbul'dan ayırmak akan tarih nehrine karşı boşuna kürek çekmektir. Gazze meselesi güvenlik ve tarih boyutları ile Türkiye'nin meselesidir. Haksızlık karşısında sessiz kalmak dilsiz şeytanlıktır. Gazze Türkiye'nin meselesidir. Ateşkesin olması için daha kaç masum ölmelidir. Türk milleti zalim İsrail'in şeytani oyununa öfkeli.

İsrail'e para, siyasi omuz veren ülkeler işlenen bebek cinayetlerinden birinci derecede sorumludur.

İsrail'in soykırım suçuna sessiz kalanlar 46 gündür süregelen devlet terörünü görmezden gelenler insanlık vicdanınında mahkum olacaktır. İsrail faşizmine, soykırımına ilik nakli yapanlar arasında bulunması feci sağma arasındadır. Çıkmaza sürüklenen kafası kalbi rehin altında olan İsrail Başbakanının siyasetten silineceği günler uzak değildir. Barış ortamı tesis edilmelidir. Nükleer silahların araştırılması yapılmalıdır. Rehinelerin kurtarılaması maksadı ile diyalog kanalları oluşturulmalı.

Haddini bilen nefsini bilir. Biz kendimizi de haddimizi de rabbimiz de çok şükür bilenlerdeniz. Zafer inananların hanesine yazılacaktır.

Karar alma süreçleri hıza bağlanmıştır. Yeni sistemin gerekli yeterli siyasi. Stratejik demlenme süreci devam etmekte olup Türkiye'nin güvencesi olacaktır. Sistem gelip geçici heves değildir. İş bitince sistemin bir kenara atılacak reçete hiç değildir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye Cumhuriyeti'nin milli bekası, kardeşlik iradesinin temel harcıdır. Aksayan arıza sinyali veren yerleri varsa mutabakat ile ele alınmalıdır Ancak her yönetim sistemin bir özü ve demokratik bir özelliği vardır.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle Zillet İttifakı amaçladığı ruhsatı alamadı milli irade bu sistemi mevcut haliyle tasdik etmiştir. Lağvolunan kurumun sistemin tekrar ihyası mantıklı değildir.

Cumhurbaşkanımız Almanya ziyaretinden dönrken sistemin can evi olan 50+1 oy ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Tespit ve değerlendirmeleri kurulan ittifakların yapısına bakıldığında anlamlıdır. Fakat bizim geçmişten söylediğimiz sözler açıklamalarımızı bellidir. Esasen hiç değişme göstermemiştir.

Cumhurbaşkanımız Almanya ziyaretinden dönerken sistemin can evi olan 50+1 oy ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Tespit ve değerlendirmeleri kurulan ittifakların yapısına bakıldığında anlamlıdır. Fakat bizim geçmişten söylediğimiz sözlerimiz, açıklamalarımız bellidir. Esasen hiç değişme göstermemiştir.

50+1 oy ile seçilmesi çoğulcu demokrasiye model olacak şekildir. Milletvekili seçmiyoruz, belediye başkanı seçmiyoruz, muhtar seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek Cumhurbaşkanını seçiyoruz. MHP olarak aynı görüşteyiz. Konuşup tartışarak orta yolun, makul yolun, tamirat ve onarımın karşılıklı anlaşma ile yapılacağı iradesine de sahibiz.

Allah'a çok şükür siyasi hayatımız boyunca kimsenin sırtına binmedik. Onun bunun sırtından geçinen keneler bizi anlayamaz. Anlasa da anlatmaya takati yetmez. Yük aldık yük olmadık. Bedelse ödedik. Yeri geldi şehadet düştü hissemize katiyen şikayet etmedik. Önce ülkem ve milletim demekten vazgeçmedik. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne bakan vermedik doğrudur. Ne var ki bu Kabine Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin kabinesidir. Alacağı her kararın yanındayız. Sefasına değil gerekirse cefasına talibiz. MHP, yancı değildir, ufakçı değildir, ulüfeye talip değildir. İkbale meraklı değildir. Türklük ve Türk milletinin serdengeçti şuuru, son kalesi, tüm çareler tükendiğinde düşmana sıkılacak son kurşunudur.

Bilmeyen varsa tekrar hatırlatayım; Sayın Cumhurbaşkanımızla diyaloğumuz hasbidir, harbidir, haysiyetlidir. Saygı ve sevgi temellidir. Hiç kimse aramıza giremeyecektir. Cumhur İttifakıyla ilgili polemik ve spekülasyon yapan kara sinek tabiatlı güruhun durumu aynısıyla şudur; Sineğin akıllısı kiraza biner şehre gider, sineğin aptalı gübreye düşer, bunlar gibi ahıra gider. Cumhur İttifakı'nda pazarlık yoktur, Cumhur İttifakı'nda ihtilaf yoktur. Bu ittifak 15 Temmuz'da meydanlarda kurulmuştur. Bu ittifak 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla oluşmuştur. Biz zillet değil, Türk milletinin kendisiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yedi düvele meydan okuyan cesaretiyiz, gelecek ümidiyiz. Terörle mücadelede kesin sonuç almak için, sosyoekonomik gelişmeyi en üst seviyeye taşımak için, iç ve dış sorun alanlarının birer birer üstesinden gelmek için, deprem felaketinin derin izlerini tamamen silmek için, Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleşmesi için Cumhur İttifakı'nın devam etmesinden yanayız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde başarıya ulaşması için her özveriyi gösterdik. Kiminle istiyorsa görüşüp temas kurmasına destek verdik. Hatta partimizden ihraç edilen bir şahıs ile aynı kareye girmesine, içimiz acısa bile ses çıkartmadık. Sanırım herkes mesajı anladı.

Bu bedbahtlara buradan sesleniyorum; Buradan size ekmek çıkmaz. Dedikodu çarkınız bize sökmez. Altı tane televizyon ve konuşmacıları sözüm size... Kuş beyinlerinizle Cumhur'u çatlatmaya kabiliyetiniz yetmez. İttifakımızı öğütemez, özümüzü de kesemez.

CHP'nin yeni Genel Başkanı, ciddiye alınacak biri değildir. CHP'de yeni bir şey yoktur. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı'nın bir operaya HEDEP'lilerle birlikte katılması, 'Kürdistan' diyen sözde kadın sanatçının elini öpmesi rezalettir Öpecek eli tanımayanların milletten tekme yemeleri muhakkaktır. CHP Genel Başkanı maalesef kukladır. Kuklacı da İBB makamında oturan şahıstır.

İP Başkanı'nın polis müdürü ile ilgili iddiası. İP Başkanı bunu açıklamak zorundadır.