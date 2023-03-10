Doğu Perinçek: "Anayasa Mahkemesi mahkeme olmaktan çıktı"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün (10 Mart 2023) saat 13.00’te, Ankara’da, Vatan Partisi Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyerek, Anayasa Mahkemesi’nin HDP Kapatma Davasında aldığı ara kararlarını eleştirdi.

Perinçek, özetle şu açıklamalarda bulundu:

- Anayasa Mahkemesi, dün, 9 Mart 2023 günü aldığı ara kararlarıyla HDP’ye hazine yardımı üzerindeki “bloke”yi kaldırdı ve sözlü savunma yapması için 11 Nisan’a kadar yeni süre tanıdı.

- Öncelikle şunu belirtmek durumundayız: Kamuoyuna bu açıklamayı yalnız Vatan Partisi Genel Başkanı sorumluluğuyla yapmıyoruz. Türkiye’de siyasal partilerin yasaklanması rejimine ilişkin kitabımız, 55 yıldır Anayasa Mahkemesi kararlarında ve Yargıtay Başsavcılığı iddianame ve görüşlerinde kaynak kitaptır. Konunun uzmanı olan bir kamu hukukçusu sorumluluğuyla kamuoyunu bilgilendiriyoruz.

- Türkiye’de Siyasî Partilerin İç Düzeni ve Yasaklanması Rejimi başlıklı kitabımız 1968 yılında Ankara Hukuk Fakültesi Yayınları arasında 1968 yılında yayınlanmıştır ve 55 yıldır yargının ve bilim dünyasının başucu kitabıdır.

- Aynı kitabın Anayasa ve Partiler Rejimi başlığıyla yayımlanan geliştirilmiş basımları da Anayasa Mahkemesi kararlarının ve Yargıtay Başsavcılığı iddianamelerinin kaynak kitabıdır.

- Türkiye Büyük Millet Meclisi de, Anayasa ve Siyasî Partiler Kanunu’nun siyasal partilere ilişkin hükümlerini yeniden düzenlerken, görüşlerimize başvurmuştur ve yazılı önerilerimize göre anayasa değişikliği ve yasa değişikliği yapmıştır.

- Türkiye’nin Anayasa Birikimi başlıklı kitabımız da Türkiye’nin konuyla ilgili birikimini içermektedir.

"ANAYASA MAHKEMESİ ANAYASAYI ÇİĞNEDİ"

- Konunun uzmanı olarak belirtiyoruz: Anayasa Mahkemesi bu kararıyla Anayasayı çiğnemiştir.

- Anayasamızın 68/4. Maddesine ve Siyasal Partiler Kanunu’nun 101/a-b Maddesine göre, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bütünlüğüne aykırı tüzüğü, programı veya faaliyeti olan siyasal partiler temelli kapatılır.

- Yargıtay Başsavcılığı, kapatma davası iddianamesiyle HDP’nin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bütünlüğüne aykırı faaliyetin odağı haline geldiğini sağlam kanıtlarla ispatlamıştır. Bu hukukî kanıtlara rağmen, Mahkemenin HDP Kapatma Davası’nı süründürmesi, hukuk dışı nedenlere dayanmaktadır.

"HDP TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN AYAĞIDIR ELİDİR DİLİDİR"

- HDP, bütün kanıtların gösterdiği gibi, bölücü terör örgütü PKK’nın ayağıdır, elidir ve dilidir.

- HDP, PKK’ya terörist toplar, PKK’nın ayağıdır.

- HDP, PKK’ya para bulur, PKK’nın elidir.

- HDP, PKK’nın reklâmını yapar, PKK’nın dilidir.

- HDP’ye hayat hakkı tanımak, PKK’yı yaşatmaktır.

- Anayasa Mahkemesi’nin görev ve sorumluluğu, PKK terör örgütünü yaşatmak değildir ve olamaz!

"HDP’YE VERİLECEK 540 MİLYON LİRA MEHMETÇİĞE KURŞUN VE YOLLARIMIZA MAYIN OLARAK DÖNECEK"

- Anayasa Mahkemesi, şu anda bölücü terör örgütü PKK’ya 540 Milyon Lira yardımın sorumlusu konumuna düşmüştür.

- HDP’ye verilecek 540 Milyon Lira, Mehmetçiğe kurşun olarak, yollarımıza mayın olarak, insanlarımıza el yapımı bomba olarak dönecektir.

- Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti devletine, Türk milletine, Türk Ordusuna ihanetin yargısı olamaz!

"BÖLÜCÜLÜĞE DEMOKRASİ TERÖRE ÖZGÜRLÜK OLMAZ"

- Anayasa Mahkemesi’nin PKK’yı koruyan kararı, televizyonlarda “demokrasi ve özgürlük” adına savunuluyor.

- Bölücülüğe demokrasi, teröre özgürlük olmaz!

- Demokrasi, dünyada ve Türkiye’de demokratik devrimlerle kurulmuştur.

- Demokratik devrimlerin siyasal ve toplumsal temeli, etnik ve feodal bölünmenin temizlenmesi ve milletin birliğidir.

- Demokrasi, ancak ülkede barış ve huzur temelinde yaşar.

- Bölücülüğe demokratik hak tanınan yerde, demokrasi olmaz.

- Teröre özgürlük verilen yerde, özgürlük olmaz.

"ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ABD’NİN 'İKİNCİ İSRAİL' PLANINA HİZMET EDİYOR"

- Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı, ABD emperyalizminin “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail planına hizmet ediyor.

- ABD emperyalizmi, resmî açıklamalara göre, PKK’ye 125 bin Tır silah verdi.

- Anayasa Mahkemesi de, PKK’ya hayat veriyor.

- ABD emperyalizmi, 2023 bütçesinden PKK/PYD’ye 165 Milyon Dolar verdi. Maaş dağıtılan PKK’lı terörist sayısını 19.500’e çıkardı.

- Anayasa Mahkemesi de, ABD emperyalizminin gerisinde kalmama telaşı içinde, PKK’ya 540 Milyon Lira veriyor.

"BU KARARIN DEVLETİ YOK, MİLLETİ YOK, VATANI YOK HUKUKU YOK, VİCDANI YOK"

- Anayasa Mahkemesi’nin bu kararının devleti Türk Devleti değildir.

- Bu kararın milleti, Türk milleti değildir.

- Bu kararın vatanı, Türkiye vatanı değildir.

- Bu kararın hukuku, Türk Hukuku değildir.

- Bu karar, Türk milleti adına değildir.

- Sorunuz Türküyle Kürdüyle Türk milletine, bu karar hangi vatandaşımızın vicdanında yankı bulacaktır.

- İnsanlığa soralım, teröre yardımı onaylayan tek bir insan var mıdır?

- İnsanlığa soralım, teröre yardımı onaylayan tek bir insan var mıdır?

"TÜRK DEVLETİ VE MİLLETİNE SADAKÂTİNİ KAYBETMİŞ BİR MAHKEME OLAMAZ"

- Anayasa Mahkemesi, HDP Kapatma Davasını hukukla açıklanamayacak nedenlerle yıllardır sürdürmektedir. Mahkeme, hukuk dışı bir zemine kaydı, HDP hakkında Anayasanın emri olan kapatma kararını vermekten korktu. Anayasa Mahkemesi çoğunluğu, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna göre değil, uluslararası dayatmalara göre hüküm kuruyor.

- Yargı, Türk milleti adınadır.

- Türk milletine, insanlığa, Mehmetçiğe, Kürt vatandaşımıza, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne sadakâtini kaybetmiş bir mahkeme olamaz.

"DEVLET VE HÜKÜMET ZAAF İÇİNDE GÜVENCE VATAN PARTİSİ’NDE"

- Sorumlu olan, yalnız Anayasa Mahkemesi değildir. Herkes görüyor olmalı, hükümet ve devlet organları da bölücü terör partisinin kapatılması konusunda zaaf içindedir. Bir takım gerçekle ilgisi olmayan sandık hesaplarıyla Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünden feragât ediliyor.

- Kürt vatandaşlarımız, Türkiye devleti PKK’yı ve yasal partilerini temizleme de kararlı olduğu zaman, bölücü terör partilerinden vazgeçiyor. Devletin bugünkü kararsızlığı, HDP’nin ve yandaşlarının oy toplamasına yarıyor.

- AK Parti Hükümeti, ne yazık ki, devletin bu zaafının baş sorumlusudur.

- Ne var ki, Türkiye güvencesiz değildir, Vatan partisi var.