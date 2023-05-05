DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Hizbullahçıya affı savundu
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Hizbullah terör örgütünün askeri kanat sorumlusu Mehmet Emin Alpsoy'a verilen affı savundu. Aksakal, "Bu kişi HÜDAPAR'lı diye, PKK'lı diye ölsün diyemez Cumhurbaşkanı." dedi. Aksakal aynı yetkinin terörist başı Öcalan için de kullanılabileceğini söyledi.
Hizbullahçıya af çıkartılmasını destekledi, aynı yetkinin Öcalan için de kullanılabileceğini söyledi...
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hizbullah hükümlüsü Mehmet Emin Alpsoy için af yetkisini kullanmasını savundu.
Sözcü TV yayınına katılan Aksakal, Alpsoy'un affedilmesiyle ilgili bir soruya "Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var. Bunların siyasete malzeme yapılması doğru değil” dedi ve “aynı yetki Öcalan için de kullanılabilir” diye ekledi.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Hizbullahçıya affı savundu— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 4, 2023
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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