DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Hizbullahçıya affı savundu

Hizbullahçıya af çıkartılmasını destekledi, aynı yetkinin Öcalan için de kullanılabileceğini söyledi...

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hizbullah hükümlüsü Mehmet Emin Alpsoy için af yetkisini kullanmasını savundu.

Sözcü TV yayınına katılan Aksakal, Alpsoy'un affedilmesiyle ilgili bir soruya "Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var. Bunların siyasete malzeme yapılması doğru değil” dedi ve “aynı yetki Öcalan için de kullanılabilir” diye ekledi.