DSP seçime AK Parti listelerinden giriyor

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaretinin ardından basın açıklaması yaptı.

Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in seçimde işbirliği davetini, partinin başkanlık kurulunda genişlemesine değerlendirdiklerini belirtti.

Aksakal ziyaret sonrası yaptığı açıklamada 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceklerini ve milletvekilliği seçimlerine AK Parti listelerinden gireceklerini duyurdu.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- İttifakın genişlemesine değerlendirdik. DSP doğruluktan yana olan bir partidir. DSP'nin bir devlet tecrübesi vardır. Bu tecrübeyi bugün özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ortaya çıkan manzaralara karşı kararlı bir duruş göstererek, gerek Rusya-Ukrayna savaşındaki duruşta, bir devlet tecrübesi olan Sayın Erdoğan'ın desteklenmesi konusunda görüşümüzü sunduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü ortaya koymuştur. 14 Mayıs seçimine AK Parti listelerinden gireceğiz.