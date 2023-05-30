HDP'nin provokasyonuna TGB'den yanıt: "Türk gençliği ihanete göz açtırmaz"

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin İstanbul gençlik kolu, sosyal medyada provokatif bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, polisle çatışma görüntüleri kullanıldı. Paylaşıma, "Devrim sandıkta değil, sokaklarda olacak! Şimdi devrim zamanı" ifadeleriyle sokakları karıştırma çağrısı yapıldı.

HDP'nin sokaklara çağrı yapan paylaşımına tepki Türkiye Gençlik Birliği'nden geldi. TGB, provokasyona bir video ile yanıt verdi. Videoda TGB üyelerinin Anıtkabir ziyareti gibi çeşitli kitlesel eylemlerden görüntüler kullanıldı. Eylemlerde Barış Pınarı Harekâtına selam gönderilen konuşmalar videoda yer aldı. Video, "Sizin ve ağababalarınızın sokakları nasıl kana buladığını 6-7 Ekim olaylarında gördük. Vatanın her karış toprağında Mehmetçik, meydanlarda ve sokakta Türk gençliği ihanete göz açtırmaz. Hangi ihanet planının parçası olursanız olun, başaramazsınız!" notuyla paylaşıldı.