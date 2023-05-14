İmamoğlu ve Yavaş açıklama yaptı: Anadolu Ajansı'nı hedef aldılar

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayları ve CHP'li iki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ortak açıklama yaptı. Açıklamada İmamoğlu Anadolu Ajansı'nı hedef aldı.

İmamoğlu ve Yavaş açıklama yaptı: Anadolu Ajansı'nı hedef aldılar
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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ortak açıklama yaptı. Açıklamayı iki başkan adına Ekrem İmamoğlu yaptı. İmamoğlu, yaptığı açıklamada Anadolu Ajansı'nı hedef alan sözler kullandı. İmamoğlu, "Her seçimde gördüğümüz manzarayı yaşıyoruz. Yine bir Anadolu Ajansı vakası gündemde" ifadelerini kullandı. 

İmamoğlu, Anadolu Ajansı'nın itibarının olmadığını öne sürdü. İmamoğlu, vatandaşı Anadolu Ajansı'na itibar etmemeye çağırdı.

# Anadolu Ajansı # seçim 2023 # ekrem imamoğlu # Mansur Yavaş
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