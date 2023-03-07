İyi Parti'de kriz sonrası hava nasıl?

Gazeteci Ahmet Takan, İyi Parti'de Altılı Masa krizi sonrası oluşan havayı yazdı. Takan, İyi Parti'nin tabanının "ölümü gösterip sıtmaya razı edildiğini" belirtti.

"İyi Parti'deki bugünkü havayı mı merak ediyorsunuz?" diyen Takan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

- O zaman size nabzın nasıl attığını kısaca özetleyeyim; Türkiye Türklere bırakılmıyor. Küresel sistem oyunu böyle oynuyor. İyi Parti'nin Türk Milliyetçisi tabanına ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler.

Takan, İyi Parti'nin tabanının paralize edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

- İyi Parti'nin Kürtçü ve Siyasal İslamcı hassasiyeti olan ana omurgası bu gel-git ve oluşturulan toplumsal baskı ile paralize edildi. Kamuoyu önündeki tek savunma olarak geriye elimizde "Erdoğan gitsin, kim gelirse gelsin' argümanı kaldı.Hava özetle böyle. Evdeki hesap çarşıya uymayacak.