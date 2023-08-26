İYİ Parti'nin yol haritası belli oldu! İYİ Parti seçimlere tek başına giriyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün gerçekleştirdiği Afyonkarahisar programında konuştu. İYİ Parti'nin 2024 yerel seçimlerine dair yol haritasını açıklayan Meral Akşener'den önemli açıklamalar geldi.

MERAL AKŞENER GÜNDEMİ DEĞİŞTİRDİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, başta MHP’ye dönük milliyetçilerin bir araya geldiği bir yapıya işaret ederek 3. yol çağrısı yapmıştı. Bu açıklamanın Akşener’in bilgisi dahilinde olup olmadığı ve 26 Ağustos’ta bu konuda bir mesaj verip vermeyeceği merak ediliyordu. Başkan Akşener'in mesajı belli oldu.

MERAL AKŞENER'DEN MUHALEFETE SİTEM

Meral Akşener'den altılı masaya sitem geldi. Konuşmasında Başkan Akşener şunları söyledi:

- Biz seçimi kazanmak istemeyenlerle uğraştık. Nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Biz önce millet, önce memleket dedik. Ama önce şahsım, önce ben diyenlerle uğraştık. Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik ama koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. En nihayetinde maalesef olmadı, olduramadık! Biz 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesine engel olamadık.

Açıklamasının devamında şu sözleri ekledi:

- 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sorunun kendi saflarımızda olduğunu bilemedim. Millet İttifakının adayı olabilecek iki adayımızın Cumhurbaşkanı adayı olabilmesini sağlayamadım. Türk milletinden özür diliyorum. Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için özür diliyorum. Allah'ı şahit tutuyorum ki seçimleri kazabilmek için yaptım. Ne yaptıysam arkasındayım. Birilerinin kariyeri için harcayacak zamanımız yok.

İYİ PARTİ 2024 YEREL SEÇİMLERİNDE NE YAPACAK?

Başkan Meral Akşener yaptığı açıklamasında yerel seçimlere dair şu açıklamayı gerçekleştirdi:

- Tüm partiler ayrı ayrı seçimlere girelim. Biz ayrı seçime girmeye varız sizleri de bekleriz. Kapımız her gelene açık değil.

İyi Parti seçimlere tek başına gireceğini açıkladı.