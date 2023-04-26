Kayahan Çetin: "Öğrencinin nefes alması için kiralar dondurulsun"

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı ve Vatan Partisi Ankara 1. Bölge 3. Sıra Milletvekili Adayı Kayahan Çetin’in kiraların dondurulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Öğrenciyi fahiş kira zulmüne mecbur bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kayahan Çetin'in açıklaması şu şekilde:

Bu fahiş kiralar en çok gençlerin sırtına biniyor.

Üniversiteli arkadaşım, bu sistemde senin en temel hakkın, ucuz barınma hakkın çiğnendi. Yeterli devlet yurdu olmadığı için yurtsuz kaldın, yurtlarda sana yer kalmadı. Her yıl binlerce genç özel yurtların, fahiş kiralı evlerin girdabına düştü. Neden? Her sene üniversitelere yerleşen yüzbinlerce öğrencinin barınabileceği yeterli yurt olmadığı için. Barınma hakkımız piyasa canavarına teslim edildiği için.

Bir de öğrenci evi olunca 2 kişi 3 kişi beraber kalıyorlar dendi, kira fiyatlarına yüklendikçe yüklenildi, öğrenci-üniversite mahallelerinde akıl almaz kira artışları birbirini kovaladı. Kiralar bir artıyorsa öğrenci mahallelerinde 2 3 kat artıyor. Öğrenci kirayı ödemekte zorlanınca sokağa atıldı. Ankara'da ortalama kira 8.500 TL, öğrenci bursu 1250 tl.

Böyle gitmez. Vatan Partisi önce kiraları 3 yıl süreyle donduracak, gençler de millet de nefes alacak.

Orta vadede yurt yapımı planlanacak. Her öğrenci insanca, uygarca yaşayabileceği yurtlarda konaklayacak. Devlet yurtları artacak. Özel yurtlar kamulaşacak.

Öğrenciyi fahiş kira zulmüne mecbur bırakmayacağız.

Uzun vadede öğrencilerden boşalan konutlar da aileler tarafından kullanılabilecek.

6 milyon genç bu seçimlerde ilk kez oy kullanacak. Gençler, öğrenciler, üniversiteliler oyunu boşa harcamayacak. Bu sorunları konuşan, tartışan, bir yaraya merhem süren bir sistem partisi var mı? Hepsi bol keseden vaat sallıyor, öğrencinin çektiği sıkıntıdan bihaber.

Bizim sesimiz o Meclis'te duyulmuyor, o zaman Meclis'e sesimizi göndereceğiz. Vatan Partisi Meclis'e girecek, öğrencinin sırtındaki fahiş kira zulmü kalkacak. Öğrenci nefes alacak!