Mansur Yavaş'ın mitinginde HDP bayrağı

Millet İttifakının sözde milliyetçi başkanı olarak gösterilen Mansur Yavaş, Adana’da HDP bayraklı CHP mitinginde konuştu. Yavaş’ın Karabük mitinginde de NATO logolu bozkurt posteri açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı yardımcısı olmak için il il gezerek, CHP mitinglerinde konuşuyor. PKK liderlerinin Kılıçdaroğlu’na verdiği destek açıklamaları “bize zarar veriyor” diyen Yavaş, Adana mitinginde HDP bayraklı kitleye seslendi.

CHP’nin Van mitinginde sonra Adana’da da HDP bayrakları başköşede yer aldı. Konuşma yapılan platformun önünde HDP’nin paravan örgütü Yeşil Sol Parti’nin bayrakları sallandırıldı. Millet ittifakının sözde milliyetçi başkanı Mansur Yavaş da PKK’nın uzantı örgütün bayrakları önünde kitlelere hitap etti.

Mansur Yavaş’ın Karabük mitinginde de NATOTürkçülük örneği bir poster açıldı. Posterde bozkurt NATO ambleminin önünde resmedildi.

Adana’da bölücülük ile görüntü verilirken Karabük'te de ABD/İsrail eksenli NATOTürkçü çizgi resmedildi.