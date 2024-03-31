Memleket Partisi Genel Başkanı İnce oyunu kullandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara'da oylarını kullandılar.

Oyunu kullandıktan sonra açıklamalar İnce, “Bazıları memleketin uçaklarıyla memleketin helikopterleriyle hazinenin parasıyla kampanya yaptı. Bazıları da belediyenin parasıyla kampanya yaptı. Yani milletin cebinden millete propaganda yaptılar. Biz ise çoluk çocuğumuzun harçlığından, çoluk çocuğumuzun rızkından kampanya yaptık Buna rağmen sonuçları tabii ki tanıyoruz ama bu düğünün meşru ama adil olmadığını da hatırlatmak istiyoruz. Seçim sonuçlarını şimdiden memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.