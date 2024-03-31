Memleket Partisi Genel Başkanı İnce oyunu kullandı

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ve eşi Ülkü İnce, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara'da oylarını kullandılar.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce oyunu kullandı
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara'da oylarını kullandılar.

Oyunu kullandıktan sonra açıklamalar İnce, “Bazıları memleketin uçaklarıyla memleketin helikopterleriyle hazinenin parasıyla kampanya yaptı. Bazıları da belediyenin parasıyla kampanya yaptı. Yani milletin cebinden millete propaganda yaptılar. Biz ise çoluk çocuğumuzun harçlığından, çoluk çocuğumuzun rızkından kampanya yaptık Buna rağmen sonuçları tabii ki tanıyoruz ama bu düğünün meşru ama adil olmadığını da hatırlatmak istiyoruz. Seçim sonuçlarını şimdiden memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli oyunu kullandı! İşte Devlet Bahçeli'nin seçimlerle ilgili açıklamasıDevlet Bahçeli oyunu kullandı! İşte Devlet Bahçeli'nin seçimlerle ilgili açıklamasıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Ankara # 31 mart yerel seçimleri # muharrem ince
Çok Okunanlar
Bursa'da seçim tartışması ölümle sonuçlandı! Amcasının oğlunu pompalı tüfekle...
Bursa'da seçim tartışması ölümle sonuçlandı! Amcasının oğlunu pompalı tüfekle...
İlker Yücel, İsmailağa Cemaatinin 'Cübbeli Ahmet Hocayı' hedef alan videosunu analiz etti!
İlker Yücel, İsmailağa Cemaatinin 'Cübbeli Ahmet Hocayı' hedef alan videosunu analiz etti!
Bursa'da silahlı saldırı!
Bursa'da silahlı saldırı!
DEM Parti Ağrı'da halkı galeyana getirmeye çalıştı!
DEM Parti Ağrı'da halkı galeyana getirmeye çalıştı!
Antalya'da şiddetli deprem!
Antalya'da şiddetli deprem!
Öne Çıkanlar CANLI | Türkiye sandık başında! | 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri CANLI | Türkiye sandık başında! | 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri 1 Nisan'da okullar tatil olacak mı? 1 Nisan'da okullar tatil olacak mı?