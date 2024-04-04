Memleket Partisi Sözcüsü istifa etti!

Memleket Partisi Parti Sözcüsü ile Kamu Politikaları ve Gençlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İpek Özkal Sayan iki görevinden de istifa etti.

Memleket Partisi Sözcüsü istifa etti!
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Memleket Partisi Parti Sözcüsü ile Kamu Politikaları ve Gençlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İpek Özkal Sayan iki görevinden de istifa etti.

Sayan sosyal medya hesabından  yaptığı açıklamada şöyle yazdı: “Çok severek, gönülden çalıştığım partimdeki tüm görevlerimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Yaptığım her iş, yazdığım her söz, söylediğim her şey içtendi, severekti. Bu süreçte benden desteğini, sevgisini esirgemeyen herkese, parti emekçilerimize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız"

Köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacakKöprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacakEkonomi
# Memleket Partisi # muharrem ince # istifa
Çok Okunanlar
Kredi kartı kullananlar dikkat! Mehmet Şimşek devreye girdi: "1 Nisan'dan sonra..""
Kredi kartı kullananlar dikkat! Mehmet Şimşek devreye girdi: "1 Nisan'dan sonra..""
Özel bankalarda emekli promosyonları 17 bin 500 TL'ye çıktı: Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?
Özel bankalarda emekli promosyonları 17 bin 500 TL'ye çıktı: Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?
Hava yarın şaşırtabilir! 4 Nisan hava durumu...
Hava yarın şaşırtabilir! 4 Nisan hava durumu...
Rekor üstüne rekor kırdı: Gram fiyatı için tahminler ortaya çıktı
Rekor üstüne rekor kırdı: Gram fiyatı için tahminler ortaya çıktı
Ani baş ağrısına dikkat! Ölümcül olabilir...
Ani baş ağrısına dikkat! Ölümcül olabilir...
Öne Çıkanlar Terör eyleminin olduğu yerde İsrail ajanları yakalanmıştı! İran teyakkuzda! | ULUSAL HABER Terör eyleminin olduğu yerde İsrail ajanları yakalanmıştı! İran teyakkuzda! | ULUSAL HABER Merkez Bankası rezervleri açıklandı Merkez Bankası rezervleri açıklandı