Memleket Partisi'nden ikinci tur kararı
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi ikinci tur seçimlerinde iki adaya da destek vermeme kararı aldığını belirtti.
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi ikinci tur seçimlerinde iki adaya da destek vermeme kararı aldığını belirtti.
🔴#SONDAKİKA | Memleket Partisi, 2. Tur seçimlerinde herhangi bir tarafı desteklemeyecek.— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) May 25, 2023