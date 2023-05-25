Memleket Partisi'nden ikinci tur kararı

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi ikinci tur seçimlerinde iki adaya da destek vermeme kararı aldığını belirtti.

Memleket Partisi'nden ikinci tur kararı
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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi ikinci tur seçimlerinde iki adaya da destek vermeme kararı aldığını belirtti.

# Memleket Partisi # muharrem ince # seçim 2023
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