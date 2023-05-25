Memleket Partisi'nden ikinci tur kararı

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi ikinci tur seçimlerinde iki adaya da destek vermeme kararı aldığını belirtti.

🔴#SONDAKİKA | Memleket Partisi, 2. Tur seçimlerinde herhangi bir tarafı desteklemeyecek. — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) May 25, 2023