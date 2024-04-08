Meral Akşener makam odasını boşalttı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü seçimli kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından Genel Merkez'deki makam odasını boşalttı.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Seçimli Olağanüstü Kurultay kararı alan İYİ Parti'de gözler aday olmayacağını söyleyen Meral Akşener'in koltuğuna çevrildi. İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Günay Kodaz ve Tolga Akalın adaylığını açıkladı.
27 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimli kurultayda genel başkanlık için yarış devam ederken Akşener makam odasını boşalttı. İYİ Parti Genel Merkezi'nde görevliler, Akşener'in özel eşyasını toplayarak makam aracına taşıdı.