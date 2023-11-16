MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül: "Cumhur İttifakı Mührünü Yerel Seçimlerde Vurulacağız"

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, “14-28 Mayıs seçimlerine vurduğumuz Cumhur İttifakı mührünü, 31 Mart yerel seçimlerine de vuracağız” dedi.

Cumhur İttifakı Siyasi Bir Pazarlık Zemini Değildir!

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. Başkan Yurdagül:

-Hiç kimse Cumhur İttifakı’nın siyasi bir pazarlık zemini olduğunu zannetmesin. Bu ittifak, milli birlik ve beraberliğimizin, kardeşlik ve dayanışmamızın temel taşını oluşturuyor. Geride kalan 7 yıl boyunca bu ittifakın çizgisinden ya da hedefinden şaştığını gören var mı? Elbette yok. Çünkü bu ittifak milletin ta kendisidir, milletimizin beklentilerinin özetidir, milletin gayretidir diye konuştu.

Hazır ve Nazır Bir Biçimdeyiz

14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi Cumhur İttifakı duruşunun yerel seçimleri de kapsayacağının altını çizen MHP İl Başkanı Yurdagül: