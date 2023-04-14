Nedim Şener'den Mansur Yavaş'ın "Kandil'i yerle bir ederiz" sözüne sert tepki: "Korkusundan aday olamadı..."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi Açılışı ile Etimesgut-Sincan Projeleri Tanıtım Töreni'nde konuşmuştu. Yavaş konuşmasında, "Kandil sürekli Altılı Masa'nın işini zora sokacak açıklamalar yapıyor. Kandil'i başlarına yıkarız" ifadelerini kullanmıştı.

O ifadelere Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener'den sert tepki geldi. Şener, katıldığı televizyon programında Mansur Yavaş'ın sözlerini eleştirdi. Şener Yavaş için "PKK'dan korkusuna aday bile olamadı" ifadelerini kullandı.

"BİRBİRLERİNE ETTİKLERİ HAKARETİN BİRİNİ BİLE PKK'LILARA EDEMİYORLAR"

Nedim Şener, PKK'nın Altılı Masa üzerine siyaset kurduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

- Dağdaki terörist, benim muhalefetimin üstüne siyaset kuramaz. Kuruyorlar ama. Bir tane terörist benim adımı ağzına alsın bak ne yapıyorum? Koskoca Atatürk'ün partisi... Bize ettikleri hakaretin, küfrün hatta birbirlerine ettikleri hakaretin, küfrün bir tanesini PKK'lılara edemiyorlar.

"YAVAŞ KORKUSUNA ADAY BİLE OLAMADI"

Nedim Şener, aynı konuşmasında, Mansur Yavaş'ın "Kandil'i yerle bir ederiz" ifadelerini de eleştirdi. Şener, Mansur Yavaş'ın PKK istemediği için aday olamadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

- Senin adını ağzına alanları pişman edeceksin. "Kandil'i yerle bir ederiz" diyor Mansur Yavaş. PKK'dan korkusuna aday bile olamadı. Tek bir laf edebildi mi? Ben "milliyetçiyim, ülkücüyüm" diyebildin mi?