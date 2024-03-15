Özgür Özel'den tasarruflu olma dersleri!

Muhalefet ve iktidar arasında belediyelerde tasarruf iddiaları havada uçuşuyor. Bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yönettiği belediyelerde araç kiralamalarda yüzde yüzün üzerinde artmışken Eskişehir'deki Odunpazarı Belediyesi'nin kiralamada kâr elde ettiğini söyledi.

Editör: Seda Akyüz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir’de 100. Yıl Kültür Merkezi açılışına katıldı. Gündeminde tasarruf vardı. CHP lideri, partisinin yönettiği belediyelerde araç kiralamalarda yüzde yüzün üzerinde artış yaşandığını görmezden geldi, Eskişehir'deki Odunpazarı Belediyesi'nin kiralamada kâr elde ettiğini söyledi.


İyi Parti’den Milletvekili seçildikten sonra Ak Parti'ye geçen Eskişehir Belediye Başkanı adayı Nebi Hatipoğlu da Özel'in gündemine geldi.

Hatipoğlu'nun “Ben başkan olduktan sonra Birlik vakfı ve diğer vakıflara maddi manevi kapılarımı açacağım” sözlerine tepki gösterdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Özgür Özel # chp # 31 mart seçimleri
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