Saadet Partisi İBB Adayı Birol Aydın'dan çok konuşulacak açıklama! "Aslı gelmesin diye 23 yıldır sahtesiyle milletimiz oyalanıyor"

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Ulusal Kanal'da Oğuz Polatbilek'in konuğu oldu. Aydın, seçim çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Saadet Partisi'nin etrafında dönen tartışmalarla ilgili konuştu, vaatlerini anlattı.

ÇOK TARTIŞILAN PEMBE METROBÜS VAADİ

Birol Aydın'ın İstanbul için çok tartışılan "pembe metrobüs" vaadi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aydın, şunları söyledi:

"Amasız, fakatsız biz iş başına geldiğimiz zaman bu pembe metrobüs hizmetini, hürmete en layık olan kadınlarımızdan, yaşlılarımızdan ve engellilerimizden esirgemeyeceğiz ve behemehal devreye sokacağız. Sabahın en yoğun olduğu saatlerde ve akşam iş çıkışlarında metrobüste balık istifi yolculuk yapılıyor. Bütün İstanbullular için kalıcı bir daha rahat toplu taşımayı temin edene kadar, geçici olarak bizim bu hürmete en layık üç kesimimiz için alternatif bir ulaşım imkanı tanıyacağız. İsteyen istediğine binecek ama pembe metrobüse bu üç kesimimiz binecek. Kadın ve erkek arasında ulaşımda bir ayrıştırma değil... Biz bu üç kesimimize pozitif ayrımcılık yapacağız."

MİLLİ GÖRÜŞ TARTIŞMALARI

Saadet Partisi Adayı, milli görüş tartışmalarına ilişkin de konuştu. Aydın, şunları söyledi:

"Bir kısım dünyaca meşhur markalar var. O markaların bir orijinalleri ve bir de çakmaları var. Milli Görüş sokakta kalmış da birilerinin sahipleneceği bir şey değil ki. Milli Görüş'ün yolu belli, çizgisi belli. Sonra Milli Görüş soyla yürüyen bir şey değil ki, yolla yürünen bir şeydir. AK Parti ya da başka bir parti, kıyısından köşesinden açık ya da kapalı 'ben de Milli Görüşçüyüm' demesi bir şey ifade etmez. Kişiler 'ben Milli Görüşçüyüm' diyebilir ama kurumsal olarak Milli Görüş'ün temsilcisi Saadet Parti. Çünkü Milli Görüş'ün kurucusu Necmettin Erbakan Hocamız, Saadet Partisi'nin Genel Başkanı olarak ebediyete intikal etti. Bütün Türkiye'ye dedi ki; 'İşte Milli Görüş, İşte Saadet Partisi... Kim ki Saadet Partisi'nden başkası da kendini Milli Görüşçü olarak tanımlar, o palyaçoya benzer.'"

YENİDEN REFAH PARTİSİ VE AK PARTİ

Birol Aydın, geçmişte yaptığı "Yeniden Refah Partili arkadaşlara başarılar diliyoruz ama biz hiç bir partinin kaçış rampası olmayız" sözlerinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Egemen güçler, Türkiye'deki bir takım lobiler, bir hareketin, bir partinin hakikisi gelmesin diye sahtesiyle uzunca zaman milleti oyalamanın çabası içerisinde oldular. 28 Şubat'ı yakın zamanda geçtik. Erbakan Hoca'ya 28 Şubat, Amerika'dan para dilenmediği için, denk bütçe yaptığı için, bankaların karı için çalışmadığı için, Türkiye başını kaldırdığı için, Milli Görüş hareketinin başına 28 Şubat gibi bir şey geldi. Oradan birileri istifade ederek 20 yıldır 23 yıldır memleketi idare ediyorlar."