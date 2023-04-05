Soner Yalçın ile Tuncay Özkan birbirine girdi

CHP Genel Başkan Danışmanı Tuncay Özkan’ın sahibi olduğu KRT TV Soner Yalçın’ı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı kurulan “Yalı Çetesi”ne dahil etmişti.

Yalçın, KRT TV tarafından kendine yöneline söylemlere Sözcü gazetesindeki yazısıyla yanıt verdi. Yalçın, yazısında isim vermeden Tuncay Özkan’ı hedef aldı.

Yalçın, yazısında Özkan’ın Kanaltürk'ün satışı için gereken parayı alabilmek için AK Parti ile anlaştığını iddia ederken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığında ısrar eden bu ekibin AK Parti için çalıştığını öne sürdü. Yalçın, “Yalı Partisi” iddiasını ortaya atan eski Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Terkoğlu için de “kullanılmaya müsait çömez gazeteci” imasında bulundu.