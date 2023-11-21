Süleyman Soylu O Haberlere Tepki Gösterdi

Eski İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu hakkında bazı gazetelerde çıkan haberlere ve köşe yazılarına tepki gösterdi. Soylu, sosyal medya hesabından Tolga Şardan'ın "POL-SAN'dan Soylu'nun ekibine operasyon" başlıklı yazısını, Saygı Öztürk'ün "Türkiye gizlenme ve hesaplaşma ülkesi oldu" başlıklı yazısını, Orhan Uğuroğlu'nun "Hesap ve Soylu" başlıklı yazısını ve Cengiz Demirel'in "İş İnsanı Fehmi Öztürk mal varlığına el konduğunu söyledi: Siyaset ve mafya iç içe" başlıklı haberini paylaştı. Soylu, paylaştığı haberlere, "Görevden ayrılalı 5 buçuk ay oldu. Hırsları, kinleri, iftiraları, intikam duyguları bitmedi. Organize bir şekilde her gün yeni bir iftira, yeni bir yalan, yeni bir yakıştırma… Bana alışmışlar! Gölgeme ateş edip görevlerini yapıyorlar! Her günkü gibi bugünde taze 4 örnek…" ifadelerini kullandı.